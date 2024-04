Reprodução Christiane Torloni deixa Globo após quase 50 anos

A atriz Christiane Torloni anunciou nesta segunda-feira (1º) o término do contrato com a Globo. De agora em diante, a artista se juntará a lista de atores contratados por obra, uma medida da emissora para cortar custos.

Através do Instagram, Christiane relembrou saudosamente de um dos primeiros papéis na Globo. "Eu tenho orgulho de ter vivido a Golden Era de uma empresa que contou com os melhores de sua época! Vale a pena conferir Fragmentos, do Globoplay, com imagens de 'Gina' (1978), minha primeira protagonista", iniciou.

Torloni marcou a primeira parceria com a Globo em 1975, quando participou de um episódio de "Caso Especial". Foi no ano seguinte que integrou o elenco da primeira novela, "Duas Vidas".

"Sou grata a todos que contribuíram e que continuam torcendo por mim! Aprendi que minha Arte, mais do que entretenimento, é Consolo e Esperança para muitos que vivem sós, hospitalizados ou em asilos para idosos. Minha vocação é meu Norte! Sigamos", completou.

Na publicação, ela compartilhou o vídeo da última aparição pela emissora, na participação do programa musical "The Masked Singer".









































