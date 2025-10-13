Reprodução Instagram @tiagoiorc Tiago Iorc no hospital

Tiago Iorc, de 39 anos, surpreendeu os fãs ao ser internado às pressas. Por meio das redes sociais, o cantor e compositor atualizou o estado de saúde, explicou o motivo de ter ido ao hospital, bem como detalhou as próximas etapas do tratamento.



"Meu povo! Primeiramente, estou bem. Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por diferentes fatores", começou.





Segundo ele, "a falta de fortalecimento e movimento, e a má postura ao longo dos anos... por ser alto, por tocar violão, por ficar muito tempo no celular" contribuíram para a evolução do problema. "Basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo", resumiu.

"De forma bem simplificada, entre cada uma de nossas vértebras existem discos que funcionam como 'amortecedores'. Esse amortecimento é o que tira o atrito direto de uma vértebra com a outra. Diferentes causas podem causar com que esses discos sejam esmagados pelas vértebras e isso faz com que elas causem um herniamento, uma protrusão. Esse volume extra acaba invadindo o espaço de nervos que passam e se ramificam a partir da coluna, e é esse esmagamento que causa dor, além de outros sintomas", acrescentou.

Não foi a primeira vez

Embora tenha sido internado neste fim de semana, Iorc já teve outras crises em situações anteriores. "Tive uma crise parecida uns 4 anos atrás e foi até me sugerido cirurgia, mas felizmente consegui contornar com tratamentos menos invasivos como osteopatia, fisioterapia, pilates", lembrou.

"Com o tempo, fui me desleixando desses cuidados e caí na armadilha de achar que, por eu não estar sentindo dor, estava tudo bem. Mas esses erros posturais são cumulativos, e uma hora a conta chega. E chegou ontem, sem dó", pontuou.

Por fim, o cantor alertou os fãs para cuidarem da própria saúde e frisou que, depois da internação, passará por sessões de fisioterapia para se recuperar da crise. "A mensagem principal que quero deixar para vocês é: cuidem do corpinho, cuidem da alimentação, cuidem da cabecinha. Cuidem da saúde de vocês. Esses cuidados diários previnem muitas coisas", concluiu.