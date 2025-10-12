Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca considera dar segunda chance a Vini Jr.

Após o pedido público de desculpas de Vinicius Jr., a influenciadora Virgínia Fonseca sinalizou que está aberta a uma possível reconciliação com o jogador do Real Madrid. A declaração foi dada neste fim de semana, dias depois de surgirem rumores de que o atleta teria mantido conversas com outras mulheres enquanto se aproximava da empresária.

“Por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpas. Eu achei legal da parte dele e sou grata. Agradeci a ele pelo texto”, afirmou, referindo-se ao pronunciamento feito por Vini nas redes sociais. As informações são de Leo Dias.

O pedido de desculpas do jogador incluiu flores, uma carta escrita à mão e um pedido público de perdão, enviados enquanto ele estava na Coreia do Sul, onde marcou um gol durante partida da Seleção. Os presentes foram entregues em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde Virgínia estava hospedada, e a influenciadora confirmou o recebimento do buquê e da mensagem.

Questionada sobre a possibilidade de reatar o relacionamento, Virgínia se mostrou cautelosa: “A gente está conversando, vamos deixar no tempo. Se for para ser, vai ser” .

Ela também esclareceu que até o momento não havia um relacionamento formal entre os dois: “A gente estava apenas se conhecendo.”

Ainda assim, a influenciadora não descartou totalmente uma segunda chance ao jogador.

“Estou. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver” , disse.

Opiniões divididas nas redes sociais

As declarações de Virgínia rapidamente repercutiram nas redes sociais, gerando opiniões divididas entre os internautas. Muitos seguidores criticaram a postura da influenciadora, destacando que a fidelidade deveria ser um valor mínimo em qualquer relação, mesmo no início.

“Relacionamento começa a morrer quando um precisa pedir desculpa por coisas que deveriam ser óbvias. Fidelidade não é um favor, é o mínimo”, escreveu uma usuária.

Outra foi mais direta: “Te valoriza, mulher”.

Houve ainda comentários irônicos: “Não vou desistir da fama internacional”, ironizou uma seguidora.

Alguns internautas expressaram frustração diante da decisão de Virgínia.

“Achei humilhante” , comentou uma.

“Eu esperava mais dela, juro!”, desabafou outra.

Alguns perfis também questionaram a ausência de apoio próximo à influenciadora: “Gente, cadê os amigos e a mãe dessa mulher? Que aflição!”.