Reprodução: TV Globo Deborah Bloch é Odete Roitman em Vale Tudo

Foliões do Rio de Janeiro vão celebrar a reta final de " Vale Tudo " com um bloco de Carnaval inspirado em Odete Roitman. O evento, chamado Débora Bloco, está previsto para acontecer no próximo sábado (11) e presta homenagem à icônica vilã, morta na novela na última segunda-feira (6).

A ideia nasceu nas redes sociais, onde a novela tem gerado grande repercussão desde a exibição do capítulo em que Odete é assassinada. Os organizadores pedem que o público vá fantasiado com referências ao elenco, desde o visual monocromático de Aldeíde, interpretada por Karine Teles, até a clássica elegância de Odete, vivida por Débora Bloch.

A intérprete da vilã reagiu com bom humor à notícia da homenagem. “ Iria, se estivesse viva ”, escreveu Débora Bloch em publicação nas redes sociais, fazendo referência ao destino trágico da personagem.

A repercussão também dominou os comentários de internautas. Uma usuária ironizou: “ Obrigada pelo convite, meu bem, mas carnaval é uma festa de populares e Odete Roitman não participaria de uma coisa dessas nem morta ”. Outro comentário respondeu: “ Mas ela está morta !”.