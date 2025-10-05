Reprodução/ Instagram @virginia @vinijr Virginia e Vini Jr.





Virginia e Vini Jr. seguem sendo assunto em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter. O suposto romance deles, inclusive, virou alvo de uma publicação do Marca, veículo esportivo espanhol.

"Quem é a garota a quem Vinicius dedicou seu gol?", diz o título da postagem. "Explicamos o romance por trás da celebração do primeiro gol de Vinicius contra o Villarreal", acrescentava a matéria, que falava da apresentadora e do atleta. Contudo, a dedicatória do Gol não foi para a influenciadora, conforme apontado pelo site.

Foi ou não para Virginia?

Vini Jr. chamou atenção neste sábado (4) não apenas pelo gol que abriu o placar na partida entre Real Madrid e Villarreal, no Santiago Bernabéu, mas também pela mensagem exibida diante das câmeras, na qual apareceu mandando um beijo e dizendo algo.

Muitos internautas desconfiaram de que o gol fosse dedicado para Virginia Fonseca. Isso porque os famosos são alvos de rumores de affair e a influenciadora estava no estádio torcendo pelo atleta, chegando até mesmo a comemorar o desempenho dele na partida.





No entanto, a ex de Zé Felipe não foi a homenageada, conforme revelado pelo próprio jogador. Em meio à repercussão em plataformas de interação virtual, o contratado do Real Madrid decidiu vir a público e explicar o caso.

Segundo ele, neste momento do jogo, dedicou o gol para um amigo, que tem lidado com complicações de saúde nos últimos dias. "Meu mano, Wesley. Te amo e vamos juntos nessa", escreveu o atacante como legenda do momento no Instagram, onde soma mais de 54 milhões de seguidores.

Saiba mais

As especulações ocorrem em meio aos rumores sobre um possível romance entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, algo não confirmado publicamente por nenhum dos dois. No entanto, esta é a terceira vez que a influenciadora desembarca em Madri.

Os famosos já haviam chamado atenção antes por suas interações nas redes sociais e por serem vistos a bordo do mesmo iate. Nesta semana, seguidores perceberam que a influenciadora estaria hospedada na casa do jogador.

Ela, que está solteira desde maio, anunciou o término de seu casamento com Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, após cinco anos de relacionamento, entre namoro e união oficial. O ex-casal é pai de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.