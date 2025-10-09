Reprodução/ Instagram @virginia Virginia

Virginia, de 26 anos, usou as redes sociais na quarta-feira (8) para se manifestar após o pedido público de desculpas de Vini Jr., jogador do Real Madrid. Os dois estavam em uma relação amorosa, terminada após o vazamento de conversas íntimas do atleta com outra mulher.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 52,9 milhões de seguidores, a influenciadora publicou um storie considerado enigmático pela base de fãs que a acompanha na web.





Isso porque foi postado logo após a retratação pública de Vini. Na ocasião, Virginia repostou um versículo bíblico. "Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje, será conforme a tua vontade", dizia.

O trecho foi retirado de Provérbios 3:5-6. Como trilha sonora da postagem, a ex-mulher de Zé Felipe ainda resolveu escolher uma música gospel. Trata-se de "Tudo Entregarei", conhecida na voz do cantor e compositor evangélico Fernandinho.

Vini Jr.

Nas redes sociais, o jogador publicou um comunicado no qual se desculpava com Virginia. "Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madri pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei", disse.

Relembre

Antes disso, a influenciadora Day Magalhães veio a público expor trocas de mensagens íntimas com o jogador. Pelas datas das conversas, ele já vivia um affair com Virginia, que visitou a capital espanhola com frequência para ver Vini Jr.

Saiba mais

Em setembro, rumores sobre um possível envolvimento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca começaram a circular nas redes sociais. Internautas perceberam algumas interações entre os dois na internet e, pouco depois, notaram que a influenciadora havia embarcado para Madri — cidade onde o atacante do Real Madrid vive.

A coincidência não passou despercebida: fãs rapidamente apontaram que ambos frequentavam os mesmos locais. Registros de passeios de iate e momentos na casa do jogador acabaram reforçando as suspeitas de um romance entre eles.

Solteira

Virginia estava solteira desde maio. No quinto mês deste ano, a apresentadora do SBT veio a público expor que o casamento com Zé Felipe tinha chegado ao fim. Entre namoro e matrimônio, eles ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos.

A primeira foi Maria Flor. Maria Alice é a número dois. E José Leonardo é o caçula. Nesta semana, Zé Felipe voltou a reforçar que o divórcio não foi conturbado, frisando que não tinham brigado e que nenhuma traição tinha ocorrido de nenhuma das partes.