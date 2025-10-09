Reprodução/Instagram/@virginia/@vinijr Vini Jr. pede desculpas para Virginia

O jogador Vini Jr. decidiu quebrar o silêncio e se manifestou sobre o fim do romance com Virginia Fonseca. Após a influenciadora confirmar o término na última terça-feira (7), o atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira abriu o coração na noite de quarta-feira (8), por meio de um texto publicado em suas redes sociais.

"Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir", iniciou o jogador.

Na mensagem, Vini Jr. fez questão de elogiar Virginia e reconheceu ter errado na forma como conduziu a relação.





"A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madri para me ver, deixando a rotina, os compromissos e a vida dela apenas para estar comigo. Conheci uma mãe dedicada, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de admitir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei", disse.

O atleta encerrou o texto com um pedido público de perdão, expressando profundo arrependimento por suas ações, e compartilhou uma reflexão sincera sobre a importância do amadurecimento pessoal e da responsabilidade em suas escolhas:

"Quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que uma relação verdadeira só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é recomeçar do zero. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito", concluiu.

Reprodução/Instagram/@vinijr Virginia e Vini Jr.

Os rumores sobre um possível relacionamento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca começaram após a influenciadora viajar algumas vezes para a Espanha, onde o jogador reside, e os dois serem vistos frequentando os mesmos ambientes.

No entanto, a empolgação durou pouco. Um dia depois, supostas conversas de Vini Jr. com outras modelos vieram à tona, mudando completamente o rumo da história. Virginia, ao tomar conhecimento do conteúdo, declarou que eles estavam se conhecendo melhor, mas decidiram não prosseguir após a divulgação dos prints.