Reprodução/ Instagram @vinijr @dany.magh @virginia Vini Jr., Day Magalhães e Virginia

A breve relação de Virginia Fonseca e Vini Jr., chegou ao fim, conforme informado pela própria influenciadora. O término do affair ocorre em meio às supostas conversas vazadas do atleta com outra mulher.

Reprodução/ Instagram @dany.magh Day Magalhães





Trata-se de Day Magalhães, que soma mais de 563 mil visualizações no Instagram. A mulher divulgou supostas mensagens íntimas que trocou com o jogador do Real Madrid após ver a aproximação dele com Virginia.





Em plataformas de interação virtual, costuma compartilhar conteúdos do dia a dia, com destaque para as viagens internacionais que costuma fazer. Paris, Roma, Mykonos, Maldivas, Londres, Barcelona, Itália e França são alguns dos locais em que esteve.

Indireta?

Em meio à polêmica com Vini Jr. e Virginia, Day publicou um storie. Como trilha sonora da postagem, escolheu a canção "Sua Boca Mente", lançada por Zé Felipe e Ana Castela. A faixa é uma versão portuguesa de "You're Still the One", de Shania Twain.

Entenda

Reprodução/ Instagram @virginia @vinijr Virginia e Vini Jr.





Nos últimos dias, a ex-mulher de Zé Felipe esteve em Madri. Durante a estadia na residência de Vini, na capital espanhola, Fonseca chegou a jantar com o atleta, além de ter ido pessoalmente assisti-lo em uma partida de futebol.

Contudo, o envolvimento amoroso chegou ao fim na terça-feira (7), mesmo dia em que as supostas conversas de Vini Jr. e Day vazaram na imprensa. O motivo do rompimento entre Virginia e o jogador não foi revelado.

No entanto, como a revelação se deu logo após o vazamento, internautas especulam que este seria o motivo para a apresentadora do SBT e Vini terem encerrado o affair. Virginia, inclusive, já voltou de Madri e está no Brasil.