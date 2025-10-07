Reprodução/Instagram/@lbvbrasil Morre o jornalista José de Paiva Netto

Morreu aos 84 anos o escritor, jornalista e educador brasileiro José de Paiva Netto, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (7). A nota foi divulgada pela Legião da Boa Vontade (LBV), da qual ele era presidente.

Paiva Netto nasceu em 2 de março de 1941, no Rio de Janeiro, e estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo. A causa da morte não foi divulgada.

A LBV informou que as homenagens ao jornalista serão realizadas nesta quarta-feira (8), em São Paulo, em cerimônia aberta ao público. O horário ainda será definido.





Trajetória

Bastante reconhecido por sua atuação nas áreas social e educacional, Paiva Netto liderou a LBV por décadas. Nesse período, a organização se consolidou como um dos maiores movimentos humanitários do planeta, principalmente por meio de projetos de assistência social, educação e comunicação voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Ele desenvolveu uma linha educacional conhecida como Pedagogia do Afeto e Pedagogia do Cidadão Ecumênico, que busca unir razão e sentimento no processo de aprendizagem.

Paiva Netto deixa a esposa, Lucimara Augusta, os filhos Franklin (já falecido), José Eduardo, Pedro, Iraci, Tatiana, Alziro, Emmanuel e Adolfo, além de netos e bisnetos.