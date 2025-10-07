Reprodução/ Record TV Fernando em "A Fazenda 17"

Fernando relembrou de uma situação traumática vivenciada por ele na infância, quando tinha apenas oito anos de idade. Durante participação em "A Fazenda 17", reality rural da Record TV, o competidor revelou ter sido vítima de abuso sexual.

Na ocasião, ele discutia com a atriz Gaby Spanic, conhecida no Brasil pela interpretação das gêmeas Paola e Paulina, de "A Usurpadora". "A pior pessoa que encontrei na minha vida foi um abusador aos 8 anos que me estuprou", disse o peão.





"Você não sabe o que é uma pior pessoa na vida. Você não sabe. Você não sabe quem eu sou, você não sabe minha história", prosseguiu Fernando ao longo da troca de farpas com a atriz colombiana.

Spanic também rebateu as falas do rival e disse que, assim como ela não tinha conhecimento da trajetória dele, ele também não conhecia os desafios que ela já teve que lidar no passado. "Você também não sabe a minha história", devolveu.

Por fim, Fernando argumentou que não tinha levado o embate deles para um lugar de ofensas com palavrões. "Nunca, em momento algum, destratei [você] ou usei palavras de baixo calão. Passar bem, senhora", finalizou.

Saiba mais

Reality rural da Record TV, "A Fazenda 17" é apresentado por Adriane Galisteu. A comunicadora está à frente da atração desde 2021, ano em que foi escalada para substituir Marcos Mion na função. O apresentador saiu da antiga empresa e hoje comanda o "Caldeirão", na Globo.

Já a direção do programa de convivência da emissora de Edir Macedo segue sob a responsabilidade de Rodrigo Carelli. O elenco desta edição mistura celebridades dos mais variados nichos da televisão e das redes sociais.

Carol Lekker, Créo Kellab, Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Fernando Sampaio, Gaby Spanic, Guilherme Boury, Kathy Maravilha, Luiz Mesquita, Maria Caporusso, Martina Sanzi, Matheus Martins, Michelle Barros, Nizam e Rayane estão no elenco.