Reprodução/ TV Globo/ X, antigo Twitter @updatecharts Odete Roitman (Debora Bloch) será assassinada em "Vale Tudo"

Um dos maiores mistérios da teledramaturgia nacional será revisitado no remake de "Vale Tudo", com a dúvida: "quem matou Odete Roitman?". As cenas do assassinato da vilã foram gravadas no Rio de Janeiro e divulgadas nesta sexta-feira (25), nas redes sociais.

Assista:

O vídeo mostra o momento em que o corpo da personagem, interpretada por Debora Bloch, é levado por uma ambulância. As filmagens, contudo, só serão mostradas ao público daqui a duas semanas, em uma segunda-feira, dia 6 de outubro.





As sequências mostrarão apenas a morte da megera. O autor, ou autora, do crime ficará impune até o último capítulo, com previsão de exibição para o dia 17 do próximo mês. A reexibição do desfecho na faixa das nove será no sábado, dia 18.

Vários personagens vão compor a lista de suspeitos. Isso porque Odete Roitman acumulava desafetos. Maria de Fátima (Bella Campos), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli) e César Ribeiro (Cauã Reymond) serão os principais.

Em 1988, a obra original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silv a apostou em uma assassina completamente inesperada pelo público. Tratava-se de Leila, à época defendida por Cassia Kis e hoje revisitada por Carolina Dieckmmann. A adaptadora Manuela Dias já descartou a ideia de repetir a mesma narrativa para o desfecho do remake.

Passagem de bastão

"Vale Tudo" dará lugar à "Três Graças" no dia 20 de outubro. A próxima trama é assinada por Aguinaldo Silva, com direção artística de Luiz Henrique Rios. Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral assumem as três protagonistas Lígia, Gerluce e Joélly.

Murilo Benício e Grazi Massafera serão os algozes da narrativa, assumindo os vilões Santiago e Arminda. Outros nomes estão confirmados no elenco, como Fernanda Vasconcellos, Barbara Reis, Leandro Lima, Miguel Falabella, Samuel de Assis, Arlete Salles, entre outros.