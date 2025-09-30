Reprodução/SBT Chris Flores fala sobre saída da televisão

Chris Flores quebrou o silêncio e revelou o verdadeiro motivo de sua saída do SBT e do programa Fofocalizando, que a deixou dois anos afastada da televisão. A apresentadora contou que decidiu fazer uma pausa na carreira para se dedicar totalmente ao pai, Gilberto Valladão Flores, diagnosticado com uma doença degenerativa.

Chris se emocionou ao falar sobre esse momento difícil em sua vida pessoal e profissional. Segundo ela, a rotina intensa de um programa diário e ao vivo a impedia de cuidar do pai como gostaria.

"Meu pai tem uma doença degenerativa. E eu entendi que aquele momento era um momento em que ele precisava de mim. Eu não estava tendo tempo nem para mim, nem para cuidar de quem precisava ser cuidado", desabafou.

Bastante emocionada, Chris reiterou que a luta do pai tem sido um processo lento e delicado.





"Uma doença degenerativa é como uma pessoa apagando uma luzinha, sabe? Então, eu quero ver essa luzinha até o final, com muito amor, muito amor", reiterou ao Jornal dos Famosos, no Leo Dias.

Após o período afastada, Chris Flores retornou à televisão para assumir o comando do Melhor da Tarde, na Band, ao lado do jornalista Leo Dias e foi recebida com status de grande estrela na emissora dos Saad.

Nova era na Band

No Melhor da Tarde, Chris Flores irá apresentar notícias, cozinhar e realizar entrevistas. A jornalista se mostrou bastante animada com a nova fase.

"O que me atrai hoje é justamente a possibilidade de ampliar os horizontes de conteúdo e voltar a falar com esse público do qual estou afastada há dois anos. Gosto de falar com e para mulheres, gosto de lidar com o público, e sou cozinheira, dona de casa. Na TV, nunca tive a oportunidade de ter uma cozinha", afirmou.

"Estou muito mais madura e preparada para apresentar um programa feminino. É um novo desafio e uma nova casa, que possui o jornalismo como pilar, que preza pelo conteúdo de qualidade", reforçou a apresentadora.

Com a chegada de Chris ao Melhor da Tarde, a apresentadora Pâmela Lucciola assumirá o comando do Melhor da Noite, após a saída de Otaviano Costa do canal do Morumbi. João Paulo Vergueiro também poderá integrar o time do programa noturno.