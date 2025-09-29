Reprodução/Internet Chris Flores dividirá o comando do Melhor da Tarde com Leo Dias

Chris Flores é a nova contratada da Band. A jornalista assinou com a emissora paulista e vai comandar o Melhor da Tarde ao lado de Leo Dias. A estreia ainda não tem data definida, mas está marcada para outubro.

A apresentadora estava fora da TV desde novembro de 2023, quando pediu para deixar o Fofocalizando, do SBT. Mesmo mantendo contrato com a emissora até abril de 2024, optou por se afastar das câmeras e decidiu focar em projetos acadêmicos. Neste período, iniciou um mestrado em História pela PUC-SP. A jornalista justificou sua saída pelo esgotamento com o tipo de conteúdo que era apresentado.

“Jamais vou renegar o jornalismo de celebridades, mas naquele momento que saí do Fofocalizando não fazia mais sentido, estava muito difícil, as pautas estavam muito pesadas”, explicou ao Notícias da TV. Ela destacou que aceitou o novo desafio por ter liberdade para tratar de outros assuntos. “O Leo [Dias] é o protagonista do programa e me pediu para dividir, para trazer outros assuntos”, afirmou Chris Flores.

Novos formatos

A comunicadora também terá espaço para explorar novos formatos. Além de entrevistas e notícias, ela participará de quadros de culinária, algo que considera um atrativo. “Gosto de falar com e para mulheres, gosto de lidar com público e sou cozinheira, dona de casa. Na TV, nunca tive a oportunidade de ter uma cozinha”, contou a nova contratada da Band.

Chris Flores afirmou que o novo momento reflete uma versão mais madura e segura dela. "Hoje estou muito mais madura e preparada para apresentar um programa feminino. É um novo desafio e uma nova casa, que tem o jornalismo como pilar, que preza pelo conteúdo de qualidade", disse.