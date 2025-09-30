Reprodução/Record/Instagram/@belo Rayane Figliuzzi faz desabafo sobre sogras

Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, surpreendeu o público ao revelar que não possui uma relação próxima com a sogra, Teresinha de Oliveira Pires. A influenciadora contou, durante uma conversa com a companheira de confinamento Carol Lekker, enquanto faziam uma atividade em A Fazenda 17.

No momento, Rayane reiterou nunca ter tido sorte com sogras e enfatizou que chegou a conhecer a mãe do cantor, porém não é muito próxima dela.

"Nossa, eu nunca dou sorte com sogra. A do Belo eu conheço assim, mas não tenho intimidade. Mas é melhor assim, cada um pro seu lado, tá ótimo. É bom assim, porque não folga relacionamento, não estraga. Porque as minhas, tudo narcisista… os filhos, nossa, todos mimados. Aí, impossível, cara", disse.

Ela ainda frisou que, em todos os seus relacionamentos, lidou com homens mimados e que jamais teria novamente um relacionamento assim.





"Eu tenho esse meu jeito, cara, sou igual a homem, então não vai fazer o que quiser comigo", reforçou a participante do reality show rural.

Rayane fala sobre seu relacionamento com Belo

A peoa também comentou detalhes de seu relacionamento amoroso com Belo e como foi o início dos dois. Rayane disse que o artista fez um convite especial para vê-la e mandou buscá-la de helicóptero, o que acabou conquistando a influenciadora.

"No outro dia ele falou: 'O helicóptero vai te buscar aí, quero que você chegue no outro dia pra gente ficar junto'. E aí ele levou minha família, levou minha mãe, meu irmão [...] Aí eu falei: 'Ele é louco, né?'", disse Rayane para Carol Lekker.

A influenciadora explicou que, durante o Carnaval, eles chegaram a sair juntos, porém preferiram manter o sigilo, sem fotos ou publicações nas redes sociais. Carol Lekker respondeu que as "más línguas" já começavam a comentar sobre o assunto.

"Ele também tem esse problema do divórcio [com Gracyanne Barbosa], que precisa resolver, então é uma situação complicada, sabe?", disse Rayane.

Carol respondeu que não sabe se aguentaria passar por essa situação, mas Rayane rebateu:

"Tem que ter bastante psicológico, mas ele [Belo] não me dá motivo pra nada. Às vezes ele pergunta o que pode fazer pra melhorar. Ele é muito bom pra mim", finalizou.