Reprodução: SBT Leo Dias em participação no Sem Censura





Leo Dias segue afastado do Fofocalizando , e o apresentador já deveria ter retornado à atração do SBT na última semana. No entanto, isso não se concretizou. Nesta segunda-feira (14), o jornalista falou sobre sua ausência e explicou que ainda não sabe quando voltará ao programa, devido a uma indefinição sobre seu futuro profissional.

"Hoje, novamente, não estarei [no programa]" , disse ele. Em um post nos Stories de seu Instagram, Leo avisou aos seguidores que não apareceria ao vivo na edição do dia. Na última quinta-feira (10), o jornalista chegou a afirmar que retornaria ao trabalho e até postou vídeos nos bastidores do SBT, mas apagou a publicação pouco depois.

"Hoje, novamente, não vou estar no Fofocalizando, porque ainda há uma indefinição sobre o meu futuro profissional. Assim que eu tiver uma decisão, vocês serão os primeiros a saber" , reforçou Leo Dias.





No início do mês, a emissora de Silvio Santos(1930–2025) chegou a divulgar uma nota oficial envolvendo o jornalista. A assessoria desmentiu os boatos de que ele estaria proibido de mencionar sua empresa, a LeoDias TV — canal que ele mantém no YouTube.

"Não procede a informação de que o SBT proibiu a inserção do logotipo da LeoDias TV nas exibições de suas matérias. Porém, a emissora e o jornalista irão definir um padrão comercial para as inserções da marca durante o programa Fofocalizando" , explicou a nota.

"Informamos ainda que Leo Dias já estava com dias de folga programados a partir de hoje e retornará na próxima semana" , acrescentou a emissora.

Os rumores ganharam força após Leo Dias aparecer aparentemente abatido. Segundo especulações, o apresentador teria se desentendido com a nova alta cúpula da Anhanguera.

Apesar da ausência de Leo Dias, o programa segue no ar com Gaby Cabrini, Cariúcha e Gabriel Cartolano como apresentadores fixos. Já a influenciadora Thayse Teixeira e Thiago Pasqualotto têm feito participações especiais, reforçando a atração.

Vale lembrar que o Fofocalizando vive uma boa fase de audiência, alcançando frequentemente a vice-liderança no horário. Além disso, o programa tem gerado grande repercussão na internet, com vídeos que viralizam nas redes sociais.

Nos últimos tempos, a atração chegou ao impressionante pico de 5,0 pontos, segundo dados do Kantar Ibope Media.