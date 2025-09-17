Reprodução/Band Pâmela Lucciola pode comandar Melhor da Noite

"O Melhor da Noite" continuará na programação da Band, mesmo com a saída de Otaviano Costa, prevista para o final de outubro. A apresentadora Pâmela Lucciola, que atualmente comanda o "Melhor da Tarde", deve migrar para a faixa noturna.

Pâmela tem sido uma salvação para o canal. Ela assumiu o "Melhor da Tarde" após a saída de Cátia Fonseca, que pediu demissão em junho. O alto faturamento de "O Melhor da Noite" justifica a decisão da Band de manter o formato na grade.





Apesar disso, o programa enfrenta baixa audiência, já que vai ao ar logo após o "Show da Fé", do missionário R. R. Soares. A atração herda o ibope praticamente zerado e precisa fazer um verdadeiro milagre para elevar os índices. As informações são do jornalista Flávio Ricco.

Na tarde da última terça (16), a Band informou iG através da assessoria a saída do apresentador de seu casting.

"Após decisão tomada em comum acordo com a Band, Otaviano Costa se prepara para deixar o Melhor da Noite. O apresentador segue no comando do programa até o dia 31 de outubro e continuará, em paralelo a isso, se dedicando aos seus negócios e projetos pessoais", disse o canal.

Porém, existe a possibilidade da volta de Otaviano Costa para a emissora do Morumbi, com a missão de comandar um game show.

Quem é Pâmela Lucciola?

Natural de Itabuna, na Bahia, a comunicadora iniciou sua carreira na TVE Bahia. Ingressou na Band em 2018, com o objetivo de comandar o programa Band Mulher.

Sua primeira aparição em rede nacional aconteceu em novembro de 2023, quando substituiu temporariamente Glenda Kozlowski no Melhor da Noite. Desde então, passou a ser presença constante em coberturas especiais, debates esportivos e programas de entretenimento, consolidando sua imagem como uma das revelações da TV.

No programa, também atuou como repórter, sendo oficializada como dupla de Otaviano Costa em março deste ano, durante mais uma reformulação da atração.