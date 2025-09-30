Reprodução/Instagram/@mileidemihaile Mileide Mihaile atualiza estado de saúde do filho

Mileide Mihaile atualizou seus seguidores, na última segunda-feira (29), sobre o estado de saúde do filho, Yhudy, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com o cantor Wesley Safadão. O adolescente foi diagnosticado com granuloma eosinofílico, um tumor localizado no osso parietal do crânio.

"Me deparei com o maior desafio da minha vida. Descobrimos esse tumor que, graças a Deus, foi retirado do crânio. Ele está se recuperando muito bem em casa", disse Mileide.

A influenciadora também reforçou que o filho vem se recuperando acima das expectativas. "Desde que o Yhudy chegou em casa, ele não tomou nenhum comprimido para dor. É um milagre de Deus, sem sentir nada. Um tourinho", afirmou.

Segundo ela, Wesley Safadão também esteve presente em todos os momentos ao lado do primogênito.





"Ele foi muito bem cuidado, em todos os sentidos, pelos médicos e por nós, que não saímos de perto dele em nenhum momento. Nem eu, nem o pai. Isso com certeza o deixou mais forte", destacou.

Mileide demonstrou estar bastante animada com a melhora do filho e disse que, em breve, ele retomará sua rotina de adolescente.

"Daqui a pouco ele estará de volta à rotina. Vai voltar para a escola, para os amigos dele", completou.

O que aconteceu?

Yhudy, de 14 anos, filho da influenciadora Mileide Mihaile e do cantor Wesley Safadão, passou por uma cirurgia de emergência em São Paulo no dia 19 de setembro.

O procedimento foi realizado após o adolescente apresentar fortes dores de cabeça, que levaram à descoberta de um tumor no osso parietal do crânio.

De acordo com nota divulgada pela família na última quarta-feira (24), exames identificaram um granuloma eosinófilo, também chamado de histiocitose de Langerhans. Os indícios apontaram para um tumor benigno, sem necessidade de tratamentos complementares, como quimioterapia.

"Exames constataram um tumor ósseo no osso parietal do crânio, conhecido como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans). O resultado da biópsia está em andamento, mas até o momento, os indícios mostram que trata-se de um tumor benigno e que não haverá necessidade de tratamento complementar, como a quimioterapia", dizia a nota.

A família agradeceu as mensagens de apoio e pediu respeito à privacidade neste período delicado.