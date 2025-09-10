Reprodução/ TV Globo Alice Wegmann como Solange Duprat em "Vale Tudo"

Responsável por reencarnar a personagem Solange Duprat, de "Vale Tudo", Alice Wegmann quer fazer uma pausa em novelas a partir de outubro, quando chegará ao fim o remake assinado por Manuela Dias e com direção artística de Paulo Silvestrini.



A atriz estava afastada do formato desde 2019, retornou neste ano e pretende se distanciar outra vez. "Vou tirar férias das novelas por mais um tempo", disse no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 3,5 milhões de seguidores.





Em seguida, a intérprete anunciou aos fãs que se dedicaria a outros tipos de projetos, com menor tempo de duração se comparados aos folhetins audiovisuais da TV aberta. "Séries, filmes e peças por enquanto", elencou a artista.

Segundo ela, o próximo trabalho começa já em outubro, mês em que vai se despedir das gravações de "Vale Tudo". Wegmann ainda revelou que pretende tirar férias só em 2026, provavelmente no segundo trimestre do ano que vem.

"Única coisa que posso dizer é que já começo em outubro, depois da novela. Só devo tirar férias em abril de 2026", respondeu ela ao ser questionada por um internauta sobre o próximo projeto profissional.

Substituta

O remake de "Vale Tudo" se despede da programação da Globo em outubro. As gravações estão na reta final, e cenas decisivas — como o aguardado assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) — serão registradas apenas na primeira semana do próximo mês.

Foto: Globo/Estevam Avellar Alana Cabral, Sophie Charlotte e Dira Paes em "Três Graças"





A novela que assumirá o horário nobre do canal é "Três Graças", de Aguinaldo Silva. Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral dão vida às protagonistas Lígia Maria das Graças, Gerluce Maria das Graças e Joélly Maria das Graças, respectivamente.

As três personagens compartilham o mesmo dilema: a gravidez na adolescência. Além dos desafios da maternidade precoce, elas enfrentam a ausência do apoio paterno na criação de suas filhas.

Os antagonistas da trama ficam por conta de Fernanda Vasconcellos, Murilo Benício e Grazi Massafera. Vasconcellos encarna a vilã Samira, enquanto Benício interpreta Santiago. Já o papel da principal megera, Arminda, será defendido por Massafera.