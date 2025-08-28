Reprodução Instagram @taisdeverdade Taís Araujo

Quem acompanhou a primeira versão de "Vale Tudo" está se surpreendendo com os rumos de Raquel, agora interpretada por Taís Araujo, no remake. Após abrir um negócio próprio, ficar rica e dar a volta por cima, a personagem voltou à pobreza e está vendendo sanduíche na praia.



A história é uma novidade criada por Manuela Dias. Isso porque, em 1988, a mocinha, então defendida por Regina Duarte, permanecia rica ao longo de todo o folhetim. A mudança na releitura desagradou muitos espectadores e Taís Araujo também revelou o descontentamento com as escolhas da nova autora.

"Quando peguei a Raquel para fazer, falei: 'Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender e ela vai permanecer'. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada", diz, em entrevista à Quem.





"É urgente que a gente se veja nesse lugar. E acho que a Raquel tinha todas as possibilidades da gente contar essa nova narrativa dessa mulher. E quando li, pensei: Ai, meu Deus, não vai ter? Não, não vai ter'. Tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a de uma intérprete, de uma personagem, que não é escrita por mim", acrescenta.

A esposa de Lázaro Ramos ainda contou aos espectadores que tem acompanhado os comentários deles em relação ao remake. "Estou vendo tudo que as pessoas tão falando, tá, gente? Vendo, escutando, lendo, entendendo", garante.

"Me alio para caramba com vocês nesse sentimento. Inclusive, às vezes de frustração. De querer um outro movimento. Gostaria muito mesmo que a batalha que ela tivesse, o conflito em si, fosse de outra ordem. Conflitos éticos com Odete, por exemplo. E aí quando não tem, a gente tem que lidar com o que tem. E o que tem é isso", pontua.

Ela ainda comentou na entrevista qual tipo de trajetória queria ver a protagonista enfrentando. "Eu gostaria muito que a Raquel tivesse uma curva ascendente, poderosa, que a batalha dela fosse outra e não a batalha pela sobrevivência", expõe.

Término

"Vale Tudo" chega ao fim em outubro deste ano, dando lugar à "Três Graças". Taís Araujo tem se preparado para a despedida da protagonista e afirmou que tem pouco mais de dez capítulos apenas para gravar. "Ainda falta eu receber 12 capítulos. Não sei o que acontece com ela. Espero realmente que a vida devolva a ela o que ela dá para a vida", defende.

"E com respeito enorme a todas as mulheres que Raquel representa, vou até o final defender essa personagem porque acredito nessa mulher. Acredito nessa mulher negra que trabalha para manter uma família, que acende socialmente, que se dedica, que é uma mulher séria, capaz, competente", conclui.