Reprodução Instagram @laetjj Lucas Laet

Lucas Laet, o Mister Brasil 2025, aparecerá nas telinhas em breve. O modelo e atleta foi escalado pela Rede Globo para participar de "Vale Tudo", remake de Manuela Dias a partir da obra homônima de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva.



Reprodução Instagram @laetjj Lucas Laet posa com Cauã Reymond e Ricardo Teodoro nas gravações de "Vale Tudo"





A participação especial será em um dos núcleos principais da novela do horário nobre. Ele contracenará com os vilões César Ribeiro e Olavo. Os golpistas são interpretados, respectivamente, pelos atores Cauã Reymond e Ricardo Teodoro.





Detalhes em relação à data em que as cenas irão ao ar não foram divulgadas por Lucas. O modelo de 32 anos apenas anunciou a escalação por meio dos stories do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 13 mil seguidores.

Embora tenha virado assunto nas redes sociais pela aparição no remake de "Vale Tudo", esta não é a primeira experiência de Laet no audiovisual nacional. Isso porque ele já esteve no folhetim "Todas as Flores" (2023) e no longa-metragem "Tropa de Elite 2" (2010).

Despedida

A novela das nove atualmente em exibição na Globo está prestes a chegar ao fim, com o encerramento previsto para outubro. Na sequência, a emissora lançará "Três Graças", novo drama assinado por Aguinaldo Silva e com direção de Luiz Henrique Rios.

A trama será ambientada em São Paulo. Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral dão vida às protagonistas Lígia Maria das Graças, Gerluce Maria das Graças e Joélly Maria das Graças, respectivamente.

As três personagens compartilham o mesmo desafio: enfrentar a gravidez durante a adolescência. Além dessa realidade difícil, elas também precisam lidar com a ausência de apoio dos pais na criação de suas filhas.

O elenco contará com uma mistura de nomes consagrados e novos talentos em ascensão, entre eles Pedro Novaes, Xamã, Murilo Benício, Gabriela Loran, Miguel Falabella, Samuel de Assis, Grazi Massafera e Romulo Estrela.