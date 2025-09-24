Reprodução/TV Globo Grazi Massafera em Três Graças

A Globo deu o pontapé oficial na divulgação da novela Três Graças na última terça-feira (23), com a exibição da primeira chamada da trama das nove. O trailer chamou a atenção do público e dá um indicativo do que está por vir, com Grazi Massafera vivendo a vilã Arminda.

A atriz, que já foi indicada ao Emmy Internacional, esbanjou muita cara de pau na cena em que a amiga Zenilda Ferette ( Andréia Horta) diz que desconfia de que o marido, Santiago Ferette ( Murilo Benício), tem uma amante.

Arminda, sendo justamente a mulher com quem o empresário mantém um caso secreto, gargalha como se a amiga tivesse dito o maior impropério. "Amante? Seu marido é um homem bom, que vive fazendo o bem para esta cidade", diz ela, enquanto são exibidas cenas dos dois se pegando.





Sophie Charlotte também se destacou no papel, mesmo vivendo a mocinha. Ela interpreta Gerluce Maria das Graças, que descobre que a filha adolescente, Joélly ( Alana Cabral), está grávida e, ao mesmo tempo, precisa cuidar da mãe, Lígia (vivida por Dira Paes), que enfrenta uma doença grave e toma remédios sem efeito, manipulados pela empresa de Ferette.

Grazi Massafera iniciou sua carreira como atriz na novela Páginas da Vida . No folhetim de Manoel Carlos, interpretou a tímida Telminha. Sua escalação se deu graças ao grande sucesso que alcançou no Big Brother Brasil 5 , o que acabou gerando ciúmes em alguns colegas de cena. A artista relatou que sofreu bullying nos bastidores da novela, exibida entre 2006 e 2007.

A consagração que marcou sua carreira veio com Verdades Secretas, em que viveu Larissa - uma modelo em decadência, viciada em drogas. Em uma performance visceral, a entrega de Grazi lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional de Melhor Atriz, tornando o papel um divisor de águas em sua trajetória.

A estreia de Três Graças está prevista para 20 de outubro, substituindo o remake de Vale Tudo no horário das 21h da Globo. A história é escrita por Aguinaldo Silva, juntamente com Virgílio Silva e Zé Dassilva, e conta com direção artística de Luiz Henrique Rios.