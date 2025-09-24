Foto: Globo Belo como Misael em "Três Graças"

Escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, "Três Graças" teve o primeiro trailer exibido nesta terça-feira (22), durante os intervalos do remake de "Vale Tudo", que deixará a grade da Globo no próximo mês. Belo está no elenco e recebeu o apoio da ex, Gracyanne Barbosa.

O musicista interpretará Misael, homem que perde a esposa após falcatruas dos vilões e decide se vingar dos algozes que foram responsáveis pela morte da mulher que tanto amou. Esta será a estreia dele em folhetins.





Gracyanne, atual competidora do "Dança dos Famosos", apoiou o ex-marido no Instagram. "Você é grandioso em tudo que faz, um artista completo. Muito orgulhosa e feliz por você estar realizando esse sonho. Parabéns", disse a ex-BBB e influenciadora fitness.

Reproduçao TV Globo Alana Cabral e Sophie Charlotte como Joélly e Gerluce em "Três Graças"

As imagens inéditas do primeiro trailer mostraram os personagens principais da narrativa, dirigida por Luiz Henrique Rios, o mesmo diretor de "Terra e Paixão". Sophie Charlotte apareceu como a protagonista Gerluce. Ela é filha de Lígia (Dira Paes) e mãe de Joélly (Alana Cabral).

As três lidam com a mesma situação em diferentes momentos da vida: engravidam na adolescência e não contam com o apoio dos companheiros para criar os bebês. O abandono parental e a maternidade solo serão os eixos centrais dessa história.

Além das mocinhas, o enredo terá Murilo Benício e Grazi Massafera como vilões. Eles interpretarão, respectivamente, Santiago e Arminda. Amantes, eles comandam um esquema de falsificação de medicamentos que tem sido responsável pelas mortes de vários civis.

A ambientação seria no Rio de Janeiro, mas a emissora pediu uma alteração para os escritores. Agora, a trama se passará em São Paulo. A medida foi tomada para tentar aumentar a audiência da faixa das nove na megalópole.