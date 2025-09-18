Reprodução/Instagram/@robertamiranda Roberta Miranda fala sobre sexualidade





















Em um desabafo comovente, Roberta Miranda contou como o medo da rejeição a impediu de viver um grande amor. Marcada por uma oração que ouviu da própria mãe, pedindo a Deus que preferia vê-la morta a vê-la amar outra mulher, ela revela as consequências disso em sua vida amorosa.

A Rainha do Sertanejo contou que o grande amor da sua vida não a quis. Roberta prometeu para a sua mãe que jamais revelaria sua sexualidade.

"Não me quiseram mesmo. O grande amor da minha vida não me quis. Chegou uma hora em que não me quis. Agora temos um porquê: eu não assumi. Eu não podia assumir ela. Eu tinha jurado pra minha mãe que jamais falaria da minha sexualidade", contou.





A cantora reiterou que enquanto estava andando por sua casa, escutou a mãe pedindo a sua morte caso ela continuasse gostando de mulher. Miranda disse que isso a impactou por toda sua vida.

"Minha mãe sabia. Eu ouvi, ninguém me contou. Eu passando, vindo do toalete, do banheiro, na minha casa, entrando no quartinho onde a gente morava, nos fundos, ouvi a minha mãe rezando: 'Deus, mate a minha filha, leve a minha filha. Eu prefiro a minha filha morta do que a minha filha gostar de mulher.' Eu ouvi aquilo. Então, eu segurei isso durante cinquenta anos da minha vida", disse.

Por fim, a famosa diz que não tem vergonha de contar sua história de vida.

“É para contar a minha história? É a minha história, mesmo. É aqui que ela está. Se ela é bonita, se ela é feia, não me interessa. Foi essa história que me trouxe até aqui", finalizou no Ser Artista Podcast.

Roberta Miranda namorando

Roberta Miranda, de 68 anos, se pronunciou em relação aos questionamentos dos internautas. Em agosto, ela foi vista beijando um segurança e mecânico durante um show, parte da web questionou se este seria o novo namorado da sertaneja.

"Chega de falar da minha vida pessoal. Deixem o Daniel em paz. Ele é um problema meu, um puta cara de caráter e pronto", afirmou a artista por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 5,9 milhões de seguidores.