Reprodução/redes sociais Roberta Miranda fala sobre hipocrisia no sertanejo

Roberta Miranda, após revelar romance com segurança, reafirmou ser bissexual e alfinetou a "hipocrisia" dos artistas sertanejos que escondem sua sexualidade. O desabafo aconteceu em suas redes sociais.

A rainha do sertanejo contou que todos sabem sobre sua sexualidade, mas alguns fingem acreditar no contrário. Isso acontece para manter uma imagem diante da sociedade, detonou Miranda.





"Para terminar esse assunto de gay, quem é quem. As pessoas sabem quem é quem, fingem que acredita, claro que a gente entende que quem quer constituir uma família, que tem que mostrar sua esposa, namorada" , iniciou.

Daniel também fez questão de comentar sobre a repercussão:

"Não entendi a repercussão que houve. Não é porque tenho essa relação com ela que vou deixar de ser humilde ou ficar pedindo coisas a ela. Tenho minha vida, meu trabalho, de mecânico, na escola... Inclusive, estou aqui na escola agora. As pessoas acham que, por você estar com uma pessoa famosa, tem que usufruir dos bens dela. Não. Essa não é a minha vida” , contou.

Por fim, a famosa diz que a vida é dela e sendo assim, age como quer. O desabafo aconteceu após burburinhos do seu relacionamento com seu segurança, o Daniel, de 24 anos.

"Quantos e quantos em contrato aí, né? Só para dizer que é casado, mas enfim... A vida de cada um e não estou nem aí. Mas eu acho o nosso mundo sertanejo muito hipócrita, nossa, tem um monte aí. Eu sou bi [bissexual]! A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, você não paga a minha conta, você não sente a minha dor, você não faz nada por mim" , continuou.

"Eu sou, bi, ok... Com muito orgulho" , finalizou.

Roberta Miranda e novo relacionamento

Ao assumir um romance com Daniel Torres, segurança, além de falar abertamente sobre sua bissexualidade, Roberta Miranda tocou a ferida do mundo sertanejo.

Aos 68 anos, Roberta tornou público o namoro com Daniel Torres, de 24, segurança e mecânico, com quem foi vista trocando beijos em um show recente. No entanto, o casal prefere manter a relação em total discrição desde o fim do ano passado.

Na última quinta-feira, 7, após a grande repercussão, a cantora usou os stories para for fim aos comentários. “Chega de ficar falando da minha vida pessoal. Deixem o Daniel em paz. Ele é um problema meu, um cara de caráter e pronto” , disse.