Ruth Moreira rebate Roberta Miranda

A mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth, se manifestou no último sábado (6), após declarações de Roberta Miranda sobre um suposto convite para participar da cinebiografia de Mendonça. Em comentários publicados nas redes sociais, ela negou que a cantora tenha sido chamada para o projeto.

"O que está acontecendo com essa senhora? Nem te conheço, para de falar meu nome para aparecer. Ela não recusou nada, nem foi convidada. Agora, todo dia quer aparecer falando meu nome" , escreveu. Em seguida, reiterou: "Agora vou pedir para meu advogado te parar", disse Ruth.





Na web, Ruth Moreira reforçou que Roberta Miranda estaria buscando visibilidade com o assunto:

O que disse Roberta Miranda?

Em entrevista ao programa Sem Censura, na última sexta-feira (5), Roberta Miranda revelou guardar mágoas de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça.

Segundo Roberta, o desentendimento entre as duas ocorreu após a morte da cantora. A artista afirmou que a mãe da eterna "rainha da sofrência" estaria motivada apenas por interesses financeiros, e que, por isso, decidiu não participar da cinebiografia. Miranda também alegou ter sido ignorada por Ruth.

"Fiquei bastante chateada com a Ruth, a Dona Ruth. Mandei flores para ela, mas não quis receber; as flores ficaram no chão, lá na floricultura. E aqui, em primeira mão para você, porque seu programa merece: acabo de ser convidada para participar de uma cinebiografia da Marília Mendonça. Eu disse: 'Não vou'. Sabe por quê? Porque esse povo só pensa em dinheiro. A Dona Ruth só pensa em dinheiro", afirmou a cantora durante a entrevista ao Sem Censura.

"Não existe Roberta. Todo mundo sabe que eu amo Marília Mendonça, todo mundo sabe o quanto eu a respeito. Mas, quando foi para participar da homenagem à Marília Mendonça, ela não me colocou. Ela me ignorou quando mandei as flores para ela. Olha o que ela fez com a vida em torno dela. Não vou, porque ela só pensa em dinheiro, ponto. O mundo sabe que eu amo Marília Mendonça", finalizou sobre o tema.