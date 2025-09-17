Instagram Apresentadora Suyane Pessoa assume namoro com Dudu Camargo e fala em filho

Suyane Pessoa, apresentadora da TV Meio Norte , revelou nesta quarta-feira (17) que está em um relacionamento com Dudu Camargo, atual participante de A Fazenda 17 .

A confirmação aconteceu em entrevista ao colunista André Moura, no Programa da Tarde , quando a apresentadora abriu detalhes do romance.

“ O Dudu entrou na minha vida de uma forma muito especial. Eu e ele temos uma afinidade muito grande ”, afirmou Suyane.

A apresentadora disse que não costuma expor a vida íntima, mas resolveu quebrar o silêncio.

“ Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, mas a verdade é que temos algo mais íntimo ”, declarou.

Planos de família com Dudu Camargo

Suyane surpreendeu ao revelar que existem planos para ter um filho com o ex-apresentador do SBT.

“ Recentemente, eu demonstrei pra ele a minha vontade de ter outro filho e ele disse que tinha muita vontade de ser pai. Nós até planejamos ter um filho juntos e até chegamos a ir ao médico ”, contou.

Além da vida pessoal, a apresentadora mostrou otimismo sobre o desempenho de Dudu na A Fazenda 17 . Para ela, o namorado tem perfil de campeão por não seguir o padrão dos demais confinados.

“ É claro que estou na torcida e tenho certeza que ele vai ser o campeão. Dudu é dono de um carisma inigualável, é inteligente, estrategista e está sendo um dos grandes pontos positivos do programa ”, afirmou.