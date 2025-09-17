Reprodução/Internet A novela Coração Indomável será exibida pelo SBT para salvar o horário nobre

O SBT confirmou nesta quarta-feira (17) a volta da novela mexicana Coração Indomável (2013) em sua grade de programação. A trama será exibida a partir de segunda (22), às 18h30, ocupando o horário local do Aqui Agora somente para São Paulo e emissoras sem programação regional.

O Aqui Agora não deixará a grade e será transmitido de forma totalmente nacional, entre 17h30 e 18h30, em todas as afiliadas. A mudança acontece após a transferência do Casos de Família para os finais de tarde e a estreia da quarta reprise de Rubi (2004). A decisão já era discutida nos bastidores da emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024), que busca fortalecer a faixa que antecede o SBT Brasil.

O objetivo do SBT é aumentar a audiência do telejornal de César Filho e ampliar a entrega para o horário nobre do canal com As Filhas da Senhora Garcia (2024) e o Programa do Ratinho.

História de Coração Indomável

A trama acompanha Maricruz Olivares (Ana Brenda Contreras), jovem humilde que vive com o avô Ramiro (Ignacio López Tarso) e a irmã adotiva Soledade, conhecida como Mudinha (Gaby Mellado). Eles moram perto da fazenda Narvaez, administrada por Miguel (René Strickler). O irmão mais novo, Otávio (Daniel Arenas), retorna após perder o emprego de piloto e se encanta por Maricruz, enfrentando o preconceito da família.

Com o casamento entre Maricruz e Otávio, a situação se complica após a saída dele para um novo trabalho. A cunhada Lúcia (Elizabeth Álvarez) arma uma emboscada que termina na prisão injusta da protagonista. Ao conquistar a liberdade, Maricruz descobre a morte do avô em um incêndio e decide seguir para a capital. Lá, começa a trabalhar na casa de Alessandro (César Évora), sem saber que ele é seu verdadeiro pai.