Roberta Miranda, de 68 anos, se pronunciou em relação aos últimos questionamentos dos internautas. Desde que foi vista beijando um segurança e mecânico durante um show, parte da web questionou se este seria o novo namorado da sertaneja.



"Chega de falar da minha vida pessoal. Deixem o Daniel em paz. Ele é um problema meu, um puta cara de caráter e pronto", afirmou a cantora e compositora, por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 5,9 milhões de seguidores.





Já o rapaz, Daniel Torres, que trabalha como mecânico e segurança, se rotulou como namorado da artista. Ele ainda declarou não ter entendido tamanha repercussão da relação dele com Roberta em plataformas de interação virtual como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter.

"Olá, gente. Aqui é o Daniel Torres, namorado da Roberta Miranda. Eu ando de van, de moto, de ônibus como qualquer pessoa. Não entendi a repercussão que houve", começou.

Críticas

Em seguida, Daniel rebateu algumas críticas que recebeu desde o vídeo em que surgia beijando Roberta Miranda. Ele ressaltou que não ficará "pedindo coisas" e continuará trabalhando para ter a própria renda.

"Não é porque eu tenho essa relação com ela que vou deixar de ser humilde ou ficar pedindo coisas a ela. Tenho minha vida, meu trabalho, de mecânico, na escola", alegou.

"Inclusive, estou aqui na escola agora. As pessoas acham que, por você estar com uma pessoa famosa, tem que usufruir dos bens dela. Não. Essa não é a minha vida”, finalizou o rapaz nas redes sociais.