@anacastelacantora/Reprodução Ana Castela surpreende amiga com presente generoso

A cantora Ana Castela presenteou a amiga de infância Ana Alice Mirandola com uma moto zero e um Pix generoso para ajudá-la nos estudos, gesto registrado nas redes sociais pela universitária.

No Instagram, Ana Alice mostrou a reação ao receber os presentes e brincou sobre a forma de demonstrar carinho da cantora.

" Quando a linguagem de amor da sua amiga é dar presentes... (ela não sabe dar uma lembrancinha ) ", escreveu, posando ao lado da moto.

A jovem também agradeceu com emoção pelo presente. " Não tenho palavras para descrever a sensação que senti com essa surpresa! Deus sabia muito bem o que estava fazendo quando te honrou, você merece todo o sucesso que tem e muito mais! Obrigada por tudo, eu amo você ", comentou Ana Alice.

A cantora explicou a motivação do presente. " Para você estudar muito e ser a minha médica ", escreveu ao enviar a transferência em dinheiro.





Repercussão

A ação repercutiu entre internautas, que elogiaram a generosidade da cantora.

Alguns comentários ressaltaram a diferença em relação a outras celebridades: " Por mais famosos assim que não esquece as amizades do passado... ", disse uma seguidora.

Outros usuários defenderam o gesto, criticando comparações com o valor da moto: " Se bobear, a maioria aqui não ganha nem LEALDADE! Parem ", escreveu um internauta.