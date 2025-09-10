Reprodução/ Multishow Fiuk e Gkay selam paz com Tata Werneck

Embora seja conhecido majoritariamente pelos momentos cômicos, o "Lady Night", programa apresentado por Tata Werneck no Multishow, também teve episódios polêmicos envolvendo celebridades como Gessica Kayane e Fiuk.



Na última terça-feira (9), a titular da atração aproveitou o espaço na TV para selar a paz com os famosos. Ela havia se desentendido com eles depois das participações controversas e criticadas que eles tiveram no talk show.





"Fiuk foi muito corajoso, porque era um programa durante a pandemia. Era a primeira vez que eu saía de casa depois que o Paulo [Gustavo] tinha partido. Estava muito nervosa. Fiz uma pergunta que ele não gostou e uma das pessoas da plateia falou que tinha sido esquisito", lembrou Tata.

"Não lembro de nada. Estava realmente num momento muito delicado. Ser filho de alguém conhecido é muito legal, tem um lado muito bom, de verdade, mas tem um lado que vem junto que é muito complicado. [...] Não sei se o convite veio de você ou da produção, mas já tinham me convidado algumas vezes. Sempre tive receio, até por entender que são perfis diferentes", respondeu o filho de Fábio Jr.

Em seguida, Werneck comentou que teve sentimentos distintos depois da ocasião, mas que voltou a gostar de Fiuk e ainda se desculpou. "Gostava de você, depois daquele dia fiquei bolada e depois voltei a gostar", enfatizou. "Se te desrespeitei, te peço desculpas", pontuou.

Gkay

A influenciadora participou do "Lady Night" em dezembro de 2022. Quando o episódio foi ao ar, muitos espectadores criticaram e a repercussão negativa fez com que Gessica até mesmo deixasse de seguir a apresentadora.

"Lembro muito do sentimento quando vim, porque estava em completo êxtase. A Tatá é uma apresentadora muito rápida e eu também sou muito rápida. Quando saiu [o programa] e as pessoas começaram a assistir, jogaram um hate muito louco. Na verdade, parei de seguir a Tatá depois de muito tempo, porque fiquei com essa associação do programa", revelou.

Por fim, as duas se abraçaram e fizeram as pazes. "Quero fazer um programa de comédia para alegrar as pessoas. Elas não ousam mais, porque têm medo do cancelamento", disse ainda Werneck.