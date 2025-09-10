Reprodução/YouTube/LeoDiasTV Serginho Groisman fala sobre saída do SBT





















Serginho Groisman deixou o SBT há quase 25 anos. Hoje, contratado da Globo, o apresentador relembrou como foi sua saída da emissora paulista rumo à carioca. No entanto, Groisman revelou que Silvio Santos (1930-2024) apostou que ele não duraria no novo canal. "Você é a cara do SBT" , teria dito o comunicador.

A saída do SBT ocorreu em meio a previsões de que Serginho não se encaixaria na Rede Globo, já que seu público era majoritariamente jovem. "Na hora que eu fui embora, ele falou: ‘Você não dura lá. Você não é a cara da Globo, é a cara do SBT'", contou o apresentador.





Serginho relembrou o episódio em entrevista ao jornalista Flávio Ricco. Ele disse que estava em fase de renovação com o SBT quando recebeu uma proposta da emissora dos Marinho.

"E assim, na cronologia, eu falei para o Silvio: ‘Olha, eu estou enrolando e tal, mas tem uma emissora que está de olho, e eu não quero que pareça que estou usando isso como pretexto para pedir aumento de salário’. Porque ele poderia achar que eu estava jogando. Falei: ‘Não é nada disso'", contou.

"Daí eu contei para ele, e logo em seguida foi anunciado que o Jô já estava assinando com a Globo. Aí ele ficou maluco, coitado. Ele falou: ‘O que você quer para ficar?’. E começou uma conversa meio maluca. Foi quando eu disse: ‘Olha, Silvio, eu preciso embarcar nessa aventura. Eu amo estar aqui, tenho liberdade, mas não posso deixar de ir. Mesmo que dê errado, é a terceira maior emissora do mundo, e eu preciso ir aprender - assim como aprendi com você aqui'", disse.

Serginho deixou o SBT em 1999, e o Programa Livre passou a ser comandado por um esquema de revezamento entre Márcia Goldschmidt, Lu Barsoti, Christina Rocha e Otávio Mesquita. No ano seguinte, com a certeza de que Groisman não voltaria, Silvio apostou em Babi Xavier, que fazia muito sucesso na MTV Brasil. Ela assumiu o programa e ficou no ar até dezembro de 2001, quando o formato foi encerrado.

Atualmente, o Altas Horas segue como um dos destaques da programação da Globo. Nas décadas de 2000 e 2010, era exibido nas madrugadas, mas passou para o horário nobre aos sábados, logo após a novela, alcançando grande sucesso.