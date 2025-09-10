Reprodução/YouTube/Band Entretê Silvio de Abreu comandará sequência de Beleza Fatal

O autor Silvio de Abreu, responsável por comandar a área de dramaturgia da HBO Max durante a produção de Beleza Fatal, foi chamado para supervisionar a continuação da novela. A plataforma já trabalha para lançar a segunda parte da história, após o sucesso alcançado no Brasil e no exterior.

Silvio foi anunciado como contratado da HBO Max em outubro de 2021. Autor de sucessos consagrados na TV Globo, ele foi a grande aposta do streaming para alavancar a produção das chamadas telesséries. O profissional deixou o cargo em 2023, após um ano e meio na empresa, para se dedicar a outros projetos.





O novo projeto dará sequência à trama criada por Raphael Montes, que vem sendo desenvolvida após o forte impacto da primeira fase. A produtora Coração da Selva, responsável pelo folhetim original, também está envolvida na continuação. Raphael Montes já havia sinalizado a possibilidade de uma segunda edição da história.

"Existe uma pressão para que eu faça uma continuação. A princípio, eu disse não. A HBO me ligou três vezes, e nas três eu disse não. Na última ligação, eu disse 'talvez'. Eu penso assim: do amor para o ódio é um pulo. Se for pra fazer uma história ruim, é melhor não fazer. Mas, se eu tiver uma ideia boa - e eu sou criativo - aí acho que pode ser", revelou Raphael Montes ao podcast Inteligência Ltda.

Camila Queiroz, Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Murilo Rosa devem retornar ao elenco. Novos personagens também devem ser introduzidos na continuação. As informações são do jornalista Flávio Ricco.

A HBO Max gravou o especial O Reencontro, com parte do elenco da trama. A produção promete revelar bastidores inéditos da novela, além de mostrar os atores reagindo aos memes que surgiram nas redes sociais. Ainda não há data definida para a estreia.

"Beleza Fatal", novela original da HBO Max, encerrou sua exibição em março, mas continua colhendo frutos do sucesso. Dirigida por Maria de Médicis, a trama conquistou o público com sua narrativa envolvente, repleta de reviravoltas, personagens carismáticos e uma produção de alto nível que marcou um novo momento para as novelas brasileiras no universo do streaming.