Reprodução/Instagram/@marcelopereiratv Marcelo Pereira assume nova função

Com a ida de Tiago Scheuer para o Hora 1, a Globo bateu o martelo e definiu o novo parceiro de Sabina Simonato na apresentação do Bom Dia São Paulo . Marcelo Pereira irá comandar a função de dar notícias sobre o transporte público e trânsito. Thais Luquesi será oficializada no Mapa Tempo do Hora 1.

As modificações foram anunciadas em um comunicado interno enviado aos funcionários do canal. Ana Maria Escalada, diretora de Jornalismo da Globo São Paulo, desejou sucesso aos três em suas novas atividades.





As mudanças nas cadeiras do Jornalismo da Globo ocorreram devido à saída de William Bonner do Jornal Nacional, após 29 anos. César Tralli assumirá a bancada do telejornal ao lado de Renata Vasconcellos.

Roberto Kovalick foi convidado para assumir o Jornal Hoje. Tiago Scheuer comandará o Hora 1, abrindo a programação com as notícias do dia. As informações são do Notícias da TV.

Bonner continua no Jornal Nacional até 3 de novembro. Depois, será transferido para o Globo Repórter e comandará a atração de variedades ao lado de Sandra Annenberg.

Quem é Marcelo Pereira?

Nascido em São Caetano do Sul, São Paulo, Marcelo contou que seu amor à língua portuguesa foi o que o impulsionou a entrar na área da comunicação.

Em entrevista ao Mais Você, ele disse que sempre amou televisão, porém sua área de interesse eram os telejornais. "Sempre via Programa Silvio Santos, Faustão... porém, não me enxergava nessa área de entretenimento. Eu gostava de assistir a telejornais" , contou.

Sua trajetória foi marcada por dificuldades financeiras. Filho de uma empregada doméstica e de um mecânico, ele ainda precisava ajudar os pais com as contas da casa. "Eu não tinha muitas condições, então tive que trabalhar como jovem aprendiz para pagar minha faculdade", frisou.

O jornalista relembrou com emoção seu primeiro emprego, destacando o quanto aquela experiência foi fundamental para moldar sua trajetória profissional. Ele contou que, no início da carreira, enfrentou muitos desafios, desde longas jornadas até a falta de oportunidades, mas nunca deixou de acreditar em seu potencial.

"Minha primeira entrada na comunicação foi na Rádio Universitária, que eu apresentava durante as tardes na faculdade. Em troca disso, eu ganhava uma bolsa" , relembrou.