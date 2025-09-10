A jornalista Camila Oliveira ficou uma semana afastada do Jornal da Manhã, da TV Bahia, e resolveu vir a público na noite da última segunda-feira (8) para explicar o motivo do sumiço. Na manhã de terça-feira (9), ela retornou à apresentação do telejornal ao lado de Ricardo Ishmael.
Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, a jornalista revelou que precisou se afastar do estúdio para realizar um procedimento médico, após identificar alterações na mama direita que poderiam representar um risco potencial de câncer no futuro. Como tem histórico da doença na família, Camila optou por retirar os cistos e tirar alguns dias de licença para cuidar da saúde.
"Quero agradecer todo o carinho, toda a preocupação de quem ficou sem entender, mandou mensagem e disse que estava na torcida para que eu voltasse. É uma questão íntima, que preferi não compartilhar inicialmente, mas acredito que, ao falar sobre isso, posso ajudar outras mulheres", iniciou a jornalista.
"Então, explicando de forma breve: tenho histórico familiar de câncer de mama. Minha mãe teve câncer bilateral - foram dois tumores ao mesmo tempo, dois tumores diferentes - felizmente, o desfecho dessa história foi positivo. Ela descobriu no início, e isso já faz 15 anos. Está bem, graças a Deus, e hoje está aqui cuidando de mim. Eu e minha irmã fazemos monitoramento regularmente, a cada seis meses", continuou.
A apresentadora revelou que já haviam surgido cistos, nódulos e calcificações. No entanto, foi identificado duas anomalias que aumentavam a chances de câncer no futuro. Até sair a biópsia, ela reforçou que foi assustador.
"Já surgiram cistos, calcificações, nódulos... Mas, desta vez, na mama direita, a médica identificou duas anomalias que aumentavam a chance de câncer no futuro. Não sabemos quando poderia acontecer, mas a decisão foi retirá-las logo. Até sair a biópsia e vir o resultado benigno, é claro que foi assustador. Tenho um filho de cinco anos, quero muito viver, já enfrentei o câncer na família e encarei", ressaltou.
Por fim, a jornalista pede para que mulheres de todas as idades façam os exames preventivos e reitera que é necessário se cuidar o tempo todo.
"É claro que hoje é muito mais fácil vir falar com vocês, depois do resultado benigno - eram apenas duas anomalias que justificaram a retirada preventiva. Mas acredito que precisamos nos cuidar o tempo inteiro. Existe a campanha anual do Outubro Rosa, existe o rastreamento, como é o meu caso, mas precisamos falar cada vez mais sobre isso. Felizmente, foi benigno. E que possamos continuar nos cuidando cada vez mais", finalizou.