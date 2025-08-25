Reprodução/Internet Altas Horas supera Domingão e Caldeirão na audiência

O Altas Horas conseguiu o raríssimo feito de ser o programa de auditório mais visto da televisão brasileira: comandado por Serginho Groisman, a atração da Globo se beneficiou de uma edição mais curta e transmitida mais cedo do que o habitual para desbancar o Domingão, de Luciano Huck, e o Caldeirão, apresentado por Marcos Mion.

Além da conquista pouco usual, o formato da Globo também atingiu os seus melhores números em praticamente dois anos — o veterano não conquistava tantos telespectadores desde o último mês de 2023.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a edição de sábado (23) doconquistou média de 16,8 pontos em seu horário completo, entre 22h01 e 23h09.

Concorrência

O número, que representa mais que o quádruplo de ibope obtido pela vice-líder (Record) na mesma faixa, também simboliza a melhor performance do programa de Serginho Groisman desde 16 de dezembro de 2023, noite em que a atração marcou 17,6 pontos na principal metrópole do país.