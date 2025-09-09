Reprodução/RedeTV! Datena critica antiga casa na RedeTV!

José Luiz Datena criticou o SBT no último sábado (6). Durante a apresentação do programa Brasil do Povo, na RedeTV!, o jornalista relatou ter sido impedido de entrevistar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enquanto ainda trabalhava na emissora de Silvio Santos (1930-2024).

Na edição de sábado de sua atração na emissora de Amilcare Dallevo, Datena comentava sobre o 7 de setembro e o pronunciamento que o presidente Lula faria em rede nacional. Prestes a acionar um repórter em Brasília para abordar o tema, ele fez questão de agradecer a Haddad pela entrevista concedida ao seu telejornal, exibida na quinta-feira (4).





“Aliás, muito obrigado ao Haddad pela entrevista. Não ficou só na parte econômica, foi uma conversa muito produtiva, teve repercussão. A gente está tentando falar com [o ex-presidente Michel] Temer, com várias pessoas: o [presidente do PSD, Gilberto] Kassab, o Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo], o presidente Lula, se ele tiver agenda”, disse.

Foi então que Datena direcionou críticas à antiga casa:

"Fui fazer uma entrevista com o Haddad e os caras [da direção do SBT] não me deixaram. ‘Ah, não, porque o Haddad é do PT’. Aí entrevistam o Lula. Não dá para entender. Dá para entender isso? Eu não entendo. Eu ia fazer uma entrevista com o Haddad, os caras me tiraram de dentro do avião: ‘ah, não pode fazer entrevista com o Haddad’, e tal", revelou o profissional.

O apresentador ainda ressaltou o incômodo com o episódio:

“Isso eu não contei, mas tô contando agora. De repente, entrevistam o Lula. Vai entender como funciona esse negócio. Eu não ia contar isso, nunca ia contar, porque eu não gosto de falar essas coisas. Mas também não sou cofre para ficar guardando, não”, completou o jornalista ao comentar sobr eo caso.

As críticas vieram especialmente após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conceder uma entrevista exclusiva ao SBT Brasil, na última sexta-feira (5). A conversa foi conduzida pelo jornalista César Filho, âncora do principal telejornal da emissora.

O iG entrou em contato com a assessoria do SBT e aguarda retorno. Caso a emissora se manifeste, este texto será atualizado.