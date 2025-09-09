Reprodução/Instagram/@whinderssonnunes/@luisasonza Whindersson Nunes fala sobre término com Luísa Sonza

Whindersson Nunes foi o convidado da semana no 'De Frente com a Blogueirinha', na última segunda-feira (8). O humorista falou sobre o término de seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza e revelou que foi ele quem decidiu pôr fim à relação. Apesar das especulações, a separação ocorreu de forma pacífica em 2020.

Indagado pela Blogueirinha se foi difícil esquecer Luísa Sonza, Whindersson respondeu:





"Não foi difícil porque a gente terminou de forma tranquila. A confusão veio depois, com as pessoas. Mas a gente terminou numa boa. Só que, bem rapidinho, veio toda aquela polêmica com o Vitão e com ela [Luísa Sonza]. Não deu nem tempo de sofrer."

Whindersson também contou que chegou a perguntar à cantora se ela já tinha algum envolvimento com Vitão antes do término:

"Perguntei pra ela. Perguntei se ela gostava dele antes de terminar comigo. Não fiquei desconfiado de início, só depois que começaram a comentar do clipe, aí eu perguntei. Antes disso, eu nem pensava nisso", reiterou.



O humorista completou:

"A gente tinha que acreditar, né? Estávamos casados, e você confia", frisou.

Sobre o fim do relacionamento, ele ainda explicou:

"Não, cara, eu sou bem tranquilo. A gente já não tinha mais aquela coisa de casal mesmo, parecia dois primos conversando dentro de casa. A gente conversava bastante. Por causa da carreira, ela viajava muito, eu também. Demorávamos pra nos ver, e aí foi ficando sem graça", disse.

Whindersson também comentou sobre como o casamento influenciava na liberdade de Luísa em sua carreira:

"Eu via que as coisas que ela queria fazer na carreira dela estavam travadas. Eu não falava nada, não impedia nada. Mas a própria pessoa, estando casada, ficava com aquilo: 'Ai, será que eu posso?'", disse.

Superdotação

O comediante também falou sobre o período em que esteve internado em uma clínica de reabilitação e como essa experiência foi importante para reorganizar sua rotina e melhorar sua qualidade de vida.

"As pessoas que lidam com depressão e vício perdem a rotina. Elas deixam de ter o hábito de dormir no horário certo, de se alimentar corretamente, de socializar [...] Lá, eles ajudam a acordar na hora certa, tomar o ‘remedinho’, e há muitas atividades, muita coisa para fazer", relatou.

Além disso, o famoso afirmou que receber o diagnóstico de superdotação foi essencial para que ele compreendesse melhor alguns aspectos de sua vida e passasse a viver em maior harmonia consigo mesmo. Para ele, entender a superdotação foi importante para transformar a forma como lida com a compulsão.

"O diagnóstico [de superdotação] trouxe várias questões difíceis. No meu caso, veio junto a compulsão e a impulsividade. [...] Antes, eu pensava que era maluco, que era doido, que não tinha jeito pra mim. Agora que sei que isso vem de algum lugar - por exemplo, a compulsividade, que é começar a beber e não conseguir parar - consigo entender melhor o que está acontecendo", reforçou.