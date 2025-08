Facebook/SBT Serginho Groisman é homenageado no especial de 44 anos do SBT

Serginho Groisman recebeu uma homenagem especial nesta segunda-feira (4) durante a gravação do quadro Sala do Artista , do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel , no SBT. O episódio vai ao ar em 17 de agosto, data em que a emissora celebra 44 anos no ar.

A informação foi confirmada pelo iG Gente. Segundo a emissora, o apresentador foi aplaudido pelo auditório e relembrou momentos marcantes de sua carreira.

Durante a gravação, Serginho comentou a importância de sua passagem pelo SBT, onde comandou o icônico Programa Livre entre 1991 e 1999. Ele também relembrou a contratação feita por Silvio Santos.

Serginho contou que, na década de 1990, chegou a ser testado para substituir Silvio em um de seus programas. " Em uma das vezes que ele pensou em se candidatar, eu já trabalhava no SBT e ele me chamou para fazer um teste comandando um programa dele. Era o Roda a Roda. Fiz o teste, com as senhoras girando a roleta, e sugerindo letras para formar as palavras. Acabou não acontecendo esse afastamento dele e eu nunca apresentei o Roda a Roda, mas guardo a fita do piloto até hoje ", disse.

A relação de amizade com Silvio Santos foi relembrada diversas vezes na homenagem. Serginho também destacou visitas que fez à emissora após sua ida para a TV Globo, como nas participações no Teleton e no Troféu Imprensa .

O especial do SBT promete reunir imagens raras, depoimentos e momentos históricos da carreira de Serginho Groisman, com os bastidores do Programa Livre .