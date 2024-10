Beatriz Damy / TV Globo Ticiane Pinheiro na Globo

A apresentadora Ticiane Pinheiro revelou nesta sexta-feira (4) como é a dinâmica em sua casa com o marido, o jornalista Cesar Tralli. A fala foi publicada nos Stories do Instagram, quando a comunicadora respondia a uma caixinha de perguntas enquanto fazia o cabelo e maquiagem para entrar no Hoje Em Dia .



Em uma das perguntas feitas à loira, um seguidor questiona: "Bom dia! Você e o César também dormem em camas separadas? Pergunta do momento", fazendo referência a recente declaração da também apresentadora Eliana, que afirmou que não dorme no mesmo quarto que o marido Adriano Rico.

Ticiane então diz que sempre dorme ao lado do marido, mesmo com as rotinas intensas do casal. "Dormimos no mesmo quarto, na cama e de conchinha", escreveu dando alguns detalhes de como descansam.

A apresentadora já revelou anteriormente como é o quarto em que dorme com o jornalista. Ela explica que a filha do casal, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, teria montado uma cama ao lado para conseguir dormir no mesmo cômodo dos pais. A 'engenhoca' foi construída no apartamento onde Cesar e Ticiane moram em São Paulo.

Eliana e a polêmica do quarto separado

Eliana Michaelichen, de 51 anos, resolveu abrir o jogo sobre a intimidade matrimonial. Durante participação no “Saia Justa”, atração que apresenta no GNT, a loira contou que ela e o marido, Adriano Ricco, dormem em quartos separados às vezes.

Segundo a apresentadora, o casal opta por dormir sozinho quando tem algum compromisso matinal, como um trabalho. No entanto, a recém-contratada da Rede Globo admitiu que o “ronco” do parceiro também a incomoda.

“Às vezes, acontece lá em casa [dormir em quartos separados] e não tem nada a ver com o estar bem ou estar mal. Tem a ver com eu preciso trabalhar amanhã ou ele precisa e a gente faz isso. Existe uma questãozinha sonora lá em casa, o ronco, que eu realmente não consigo dormir. Incomoda”, detalhou.

