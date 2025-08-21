Reprodução: TV Record Força de Mulher foi exibida com sucesso na Record

A Record já decidiu: as novelas turcas voltarão à faixa nobre do canal a partir de outubro. A reestreia deve acontecer justamente na última semana de Vale Tudo - novela das 21h da Globo - com o objetivo de atrapalhar a estreia de Três Graças, além de marcar o retorno de Aguinaldo Silva à emissora concorrente, após sete anos afastado.

Caso a Record não mude de planos, os folhetins produzidos na Turquia estreiam em 13 de outubro, encerrando a temporada das séries bíblicas, que estão no ar desde julho, mas não atingiram os índices de audiência esperados pela emissora.





Antes disso, após o término de Paulo, o Apóstolo, atualmente em exibição, a Record ainda apresentará A Vida de Jó, minissérie bíblica com 20 capítulos, prevista para estrear em setembro. Na sequência, será a vez das produções turcas ocuparem a faixa de novelas.

Ainda não há definição sobre qual trama será escolhida: a decisão está entre Mãe (2020) e Iludida (2021), ambas adquiridas pela emissora neste ano. Vale destacar que Mãe já foi sucesso no Globoplay em 2023 e, posteriormente, exibida no canal GNT, também do Grupo Globo. As informações são do jornal F5.

A decisão de comprar mais uma novela turca veio com a grata surpresa que foi Força de Mulher. Exibida como uma espécie de “tapa-buraco” para as novelas bíblicas, o folhetim surpreendeu, transformando-se no maior trunfo do canal no horário nobre. Força de Mulher chegou a marcar 11,0 pontos e manteve uma média de 10,0 pontos em sua reta final.

Protagonizada por nomes famosos da dramaturgia turca, como Özge Özpirinçci e Caner Cindoruk, Força de Mulher contou a história de Bahar (Özge Özpirinçci) e seus dois filhos na busca por uma vida melhor. A audiência foi tão boa que chegou a atrapalhar, inclusive, as primeiras semanas de Vale Tudo.

No entanto, Paulo, o Apóstolo não conseguiu manter o mesmo desempenho e derrubou a média do horário para somente 4,3 pontos na Grande São Paulo.

A troca acabou favorecendo o remake da Globo: Vale Tudo ficou mais forte e chegou a marcar 27 pontos de pico na Grande São Paulo. Logo após, o canal estreará Três Graças, de Aguinaldo Silva, ambientada na capital paulista.