Reprodução Rafa Brites comenta decisão de não ir ao show de Lady Gaga no RJ

A apresentadora Rafa Brites explicou por que escolheu não ir ao show de Lady Gaga em Copacabana, no último sábado (3). A comunicadora de 38 anos disse que assistiu à apresentação de casa por vontade própria e se sentiu em paz com a decisão. A cantora reuniu mais de dois milhões de pessoas na praia do Rio de Janeiro.

A reflexão foi feita em um vídeo nas redes sociais. Rafa usou o episódio para falar sobre maturidade e pressão social. “É tão bom quando a gente amadurece”, disse. “Teve o show da Lady Gaga e tempos atrás eu ia estar mal porque eu não estava lá, mas não por não viver aquilo, mas porque estava todo mundo lá”.

A comunicadora destacou que a escolha de ver o show do sofá, ao lado da família, foi consciente. "Do fundo do meu coração, assisti ao show de onde eu gostaria de ter assistido, do meu sofá", afirmou. “O mais legal de amadurecer é saber quem a gente é naquele momento.”

Rafa também comentou que muitas pessoas podem ter se identificado com o sentimento. “Imagino que muitas pessoas se identificaram comigo, acharam o show incrível, mas estavam muito felizes de não estar lá. Isso é amadurecer e não ir com a maré”, concluiu.

Casada com o jornalista Felipe Andreoli, com quem tem dois filhos, Rafa reforçou que deixaria o conforto apenas por artistas que considera especiais. “Hoje em dia não tenho muito esse pique para ir a um lugar com mais de dois milhões de pessoas”, explicou. “Talvez eu fizesse isso para outros artistas como Sade e Paul McCartney.”

A apresentação de Lady Gaga em Copacabana foi gratuita e atraiu uma multidão ao palco montado na praia. Celebridades brasileiras também marcaram presença no evento.