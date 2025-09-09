Reproduçao TV Globo Bruno Gagliasso no "Altas Horas" e Luana Piovani no "Fantástico"

Bruno Gagliasso, de 43 anos, fez um pronunciamento nas redes sociais após ser mencionado por Luana Piovani, de 49. Embora não tenha citado nominalmente a atriz, internautas especularam que a declaração seria uma resposta aos comentários feitos por ela.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 21,9 milhões de seguidores, ele escreveu: "Algumas pessoas me inspiram tanto a nunca ser como elas".





Em outra postagem, ainda sem citar ninguém, o ator comentou que gostava de ficar longe de burburinhos. "É tão bom ficar longe de fofocas, pessoas problemáticas", acrescentou o intérprete.

Entenda

As declarações de Gagliasso ocorrem logo após a polêmica iniciada por Luana Piovani. Ao expor os problemas enfrentados pelos moradores de Noronha, ela citou tanto Bruno quanto Giovanna, que teriam um imóvel no arquipélago pernambucano.

"As pessoas aqui em Noronha pagam o preço dos turistas para todas as coisas da ilha. Quando você entra aqui na pousada, tem um aviso assim: 'Por favor, economize água'. E aí o que você descobre? Que tem pousada aqui que tem jacuzzi. E aí a pessoa fala, mas como assim, tá falando que não tem água e tem uma jacuzzi na ilha?", disse.

"Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, cadê os defensores da ilha? Não são vocês que fizeram uma pousada lá?", questionou uma internauta. "Cadê? Eles têm pousada aqui, é?", rebateu Luana Piovani.

"Por exemplo, ontem eu tava no porto e eu vi um navio chegando carregado com o quê? Água? Não. Sacos de areia. Adivinha para quê? Para fazer construções", completou a ex de Pedro Scooby em outra postagem feita no Instagram.