Daniela Albuquerque no Sabadou com Virginia
Reprodução/SBT
Daniela Albuquerque no Sabadou com Virginia

A apresentadora Daniela Albuquerque , contratada da RedeTV!, participou do quadro "Se Beber, Não Fale", do programa Sabadou com Virginia, exibido no último sábado (6). Durante a atração, ela foi questionada por Manim Vaqueiro se algum famoso já havia sido "escroto" com ela em algum momento - e quem seria essa celebridade.

Inicialmente,  Daniela relutou em comentar o assunto, mas decidiu compartilhar a experiência por se tratar de algo que continua visível em uma publicação sua no Instagram.


"Postei a foto do berço da minha primeira filha, a Alice, e a pessoa foi lá e fez um comentário assim: 'E o talento? Onde vende?'" , relatou.

Quando perguntada, Daniela revelou que o autor do comentário foi o humorista Eduardo Sterblitch.  No mesmo instante, a produção exibiu no telão um print da postagem, o que surpreendeu os participantes do programa.

Ela explicou ainda que o humorista havia feito uma captura de tela da imagem postada em seu perfil e republicado em sua própria rede social, usando a mesma legenda ofensiva. No entanto, ele apagou a publicação após receber críticas.

"Essa pessoa printou a foto do meu perfil, postou na rede social dela, e aí meus fãs, as pessoas, começaram a comentar: 'Que piada é essa? Sem graça'. Aí fui lá e comentei: 'O que eu te fiz?'. E na hora, ele apagou do feed. Só estou falando isso porque, se entrarem hoje na minha rede social, ainda vão encontrar esse comentário lá. Então não é conversa fiada: foi o Eduardo Sterblitch" , disse.

"De verdade, não sei por que ele fez esse tipo de comentário. Nunca tive problema com ele. Nunca entendi por que ele agiu assim" , concluiu Daniela. Apesar do episódio, ela afirmou que deseja o melhor para o humorista.

Sobre Eduardo Sterblitch

O ator renovou seu contrato com a  TV Globo enquanto atuava na novela Garota do Momento. O novo vínculo com a emissora prevê que, além de atuar nas novelas, ele também possa criar e desenvolver outros projetos.

Na trama, Sterblitch interpretou Alfredo Honório, um apresentador de TV e dono do canal fictício Ondas no Mar, no qual comandava um programa de sucesso no folhetim.

Além disso, durante anos, foi contratado da RedeTV! no programa Pânico na TV".

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/tvenovela/2025-09-07/daniela-albuquerque-fala-sobre-comentario-maldoso-de-sterblitch.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!