Reprodução/SBT Daniela Albuquerque no Sabadou com Virginia

A apresentadora Daniela Albuquerque , contratada da RedeTV!, participou do quadro "Se Beber, Não Fale", do programa Sabadou com Virginia, exibido no último sábado (6). Durante a atração, ela foi questionada por Manim Vaqueiro se algum famoso já havia sido "escroto" com ela em algum momento - e quem seria essa celebridade.

Inicialmente, Daniela relutou em comentar o assunto, mas decidiu compartilhar a experiência por se tratar de algo que continua visível em uma publicação sua no Instagram.





"Postei a foto do berço da minha primeira filha, a Alice, e a pessoa foi lá e fez um comentário assim: 'E o talento? Onde vende?'" , relatou.

Quando perguntada, Daniela revelou que o autor do comentário foi o humorista Eduardo Sterblitch. No mesmo instante, a produção exibiu no telão um print da postagem, o que surpreendeu os participantes do programa.

Ela explicou ainda que o humorista havia feito uma captura de tela da imagem postada em seu perfil e republicado em sua própria rede social, usando a mesma legenda ofensiva. No entanto, ele apagou a publicação após receber críticas.

"Essa pessoa printou a foto do meu perfil, postou na rede social dela, e aí meus fãs, as pessoas, começaram a comentar: 'Que piada é essa? Sem graça'. Aí fui lá e comentei: 'O que eu te fiz?'. E na hora, ele apagou do feed. Só estou falando isso porque, se entrarem hoje na minha rede social, ainda vão encontrar esse comentário lá. Então não é conversa fiada: foi o Eduardo Sterblitch" , disse.

"De verdade, não sei por que ele fez esse tipo de comentário. Nunca tive problema com ele. Nunca entendi por que ele agiu assim" , concluiu Daniela. Apesar do episódio, ela afirmou que deseja o melhor para o humorista.

Sobre Eduardo Sterblitch

O ator renovou seu contrato com a TV Globo enquanto atuava na novela Garota do Momento. O novo vínculo com a emissora prevê que, além de atuar nas novelas, ele também possa criar e desenvolver outros projetos.

Na trama, Sterblitch interpretou Alfredo Honório, um apresentador de TV e dono do canal fictício Ondas no Mar, no qual comandava um programa de sucesso no folhetim.

Além disso, durante anos, foi contratado da RedeTV! no programa Pânico na TV".