Rede TV! Daniela Albuquerque chama de “burrice” atitude de Keila Lima na demissão

A apresentadora Daniela Albuquerque afirmou que Keila Lima agiu com “ burrice ” ao expor mágoas durante sua demissão da RedeTV!, em 2011. A declaração foi feita na sexta-feira (13), durante participação no podcast Papagaio Falante , ao comentar a saída polêmica da colega de bancada no programa Manhã Maior .

Na conversa com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, Daniela disse que a atitude de Keila fechou portas na emissora.

“ Ela ficou chateada, mas foi uma burrice o que ela fez naquele momento, porque fecha as portas ”, afirmou.

“ Ela cuspiu no prato que comeu ”, diz Daniela sobre crítica à emissora

Daniela lamentou, principalmente, o momento em que Keila criticou a estrutura da RedeTV!.

“ Na hora que ela fala que a RedeTV! tem poucos recursos... Não pode, é cuspir no prato que comeu ”, declarou.

“ Ela era repórter e virou apresentadora. Eu defendo porque a RedeTV! dá oportunidade para todo mundo .”

Keila Lima foi demitida do programa Manhã Maior ao vivo, em 2011. Durante a despedida, ela agradeceu à equipe e disse ter encarado como “ desafio ” o trabalho com Daniela, o que gerou desconforto nos bastidores. Também citou os poucos recursos da emissora, o que foi mal recebido pela direção. Veja o vídeo:

Há 16 anos, a RedeTV! estreava o Manhã Maior, programa que nos deu um momento lendário: Keila Lima se despediu ao vivo, mandou indiretas após ser demitida e ainda tirou o ponto eletrônico para não ouvir o desespero do diretor. pic.twitter.com/Xo1u58pNoQ — eplay (@forumeplay) May 11, 2025





Apesar das críticas, Daniela reconheceu o apoio recebido no início da carreira.

“ Ela falou [na despedida ao vivo] que tinha me ajudado e, realmente, ela me ajudou muito no meu começo, tenho muita gratidão ”, pontuou.

“ Só que eu não tenho culpa. As pessoas confundem, acham que por eu sou mulher do Amilcare tenho poder de contratar ou demitir, mas não tenho esse poder, sou funcionária .”

Keila Lima ficou anos na RedeTV! e apresentava o programa ao lado de Daniela. Após a demissão, passou por emissoras menores e hoje comanda o Tudo de Bom Pra Você , na Rede Gospel. Já Daniela segue na emissora e mantém programa próprio na grade.