Reprodução/TV Globo Lilian Ribeiro faz relato emocionante

A jornalista Lilian Ribeiro emocionou o público com um depoimento durante o RJ1 no último sábado (6). Após a exibição de uma reportagem sobre denúncias de pacientes com câncer, que estão com dificuldades no atendimento, além de problemas na estrutura do centro oncológico Unimed Ferj. Lilian pediu licença para fazer um comentário pessoal e falou sobre sua luta contra a doença.

Visivelmente emocionada após a reportagem, a jornalista fez um desabafo pessoal. Ela enfatiza que sabe das complicações e das dores de passar por um câncer e, por este motivo, imagina o que os pacientes estão passando.





"Olha, eu vou pedir licença aqui para fazer um depoimento um pouquinho pessoal. É, eu atravessei um câncer de mama e como alguém que já passou por um câncer, eu imagino o sofrimento de cada um desses pacientes", enfatizou.

"Quando a gente sabe que tá doente, que precisa de um tratamento, cada dia é um desafio muito grande, enfrentar cada dia, esperar por cada exame, por cada nova notícia, por cada dia de tratamento, efetivamente", continuou.

Por fim, a profissional enfatiza que falta humanidade e encerrou.

"Então, apesar da gente estar falando de contratos, de burocracias, de regulamentos da ANS. Além de tudo isso nessa história, a gente está falando de humanidade e é isso que está faltando", disse.

Lilian Ribeiro venceu o câncer

Lilian Ribeiro foi diagnosticada com câncer de mama em outubro de 2021, um momento que marcou profundamente sua vida pessoal e profissional.

A revelação aconteceu ao vivo, durante sua participação no programa GloboNews em Pauta, em 8 de novembro daquele ano. Na ocasião, Lilian apareceu com um visual diferente - resultado dos efeitos da quimioterapia.

Em 2022, a profissional viveu um dos momentos mais esperados de sua trajetória de tratamento: o fim das sessões de radioterapia. A conquista foi celebrada com emoção e gratidão, tanto por ela quanto por seus seguidores nas redes sociais, que acompanharam de perto cada etapa dessa difícil caminhada.

Desde então, a jornalista tem usado suas plataformas digitais como um espaço para compartilhar reflexões, mensagens de apoio e informações relevantes sobre o câncer de mama, sempre com um olhar sensível e acolhedor.