Eduardo Sterblitch relembrou do episódio em que quase foi demitido da RedeTV!. Segundo o ator, o pedido de desligamento foi solicitado por um dos donos do canal, do qual fez parte entre 2008 e 2011 no " Pânico na TV ".





O apresentador, hoje no " Saia Justa ", do GNT, relembrou de quando fazia Freddie Mercury Prateado no extinto humorístico. O papel o rendeu alguns momentos inusitados — e muitas vezes polêmicos.

"Imagina um prêmio da Globo, uma estreia de novela, todo mundo com as melhores roupas, e aí vem um cara pintado de prata com sunga, querendo te entrevistar", relembrou, na edição desta segunda-feira (19).

"eu me sentia jogado para escanteio", disse Eduardo Sterblitch no "Papo de Segunda".





A situação chegou ao limite após um incidente em um jantar com Hebe Camargo, então nova contratada da emissora. Sem citar o executivo envolvido, Sterblitch relembrou:



"Hebe foi jantar com os donos da Rede TV e a gente foi cobrir. Quando juntava muitos jornalistas, eu ia com o microfone pro meio da multidão. Porque eu era só mais um da imprensa, mas tinha o azar de estar pintado".





"E aí eu sujei o terno de 60 mil dólares do dono da RedeTV. No dia seguinte, teve uma ligaçãozinha pedindo minha cabeça... Não conseguiram", se divertiu Eduardo .

Atualmente, a RedeTV! é propriedade do Grupo Amilcare Dallevo e do Grupo Marcelo de Carvalho, que levam os nomes de seus donos. O presidente e co-proprietário da emissora é Amilcare Dallevo Júnior.