Reprodução/Instagram/@chrigoroficial Chrigor é internado após fortes dores

O cantor Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, foi internado em um hospital de São Paulo na última quinta-feira (4). De acordo com o comunicado compartilhado nas redes sociais, o artista terá que se afastar dos palcos por 10 dias para poder se recuperar.

"Atenção, fãs e amigos! Informamos que o cantor Chrigor está hospitalizado e sob cuidados médicos. Ele recebeu um atestado de 10 dias para se dedicar à sua recuperação e saúde", começa a nota divulgada.





"Agradecemos a compreensão de todos neste momento e contamos com as energias positivas de vocês para o seu rápido restabelecimento. Em breve, remarcaremos uma nova data. Muito grato pela compreensão e pelas orações. Amo vocês", finalizou o comunicado.

Chrigor tranquiliza os fãs

O famoso, diretamente do leito do hospital, gravou um vídeo compartilhado em seus Stories e atualizou seu estado de saúde para tranquilizar os fãs. De acordo com ele, o mal-estar começou quando tentou separar uma briga entre seus cachorros e sentiu uma forte dor na região lombar.

"Estou aqui na minha recuperação. Dei um mau jeito nas costas, graças aos meus queridos pit monsters. Eles começaram a brigar e eu tentei separar os dois. E agora estou aqui", explicou.

O artista também contou que, no ano passado, passou por uma cirurgia devido a uma hérnia de disco:

"Eu havia feito uma cirurgia de hérnia de disco há um ano e meio. Mas estou bem, está tudo certo, me recuperando para voltar à ativa. Qualquer novidade, vou avisando vocês. Muito obrigado pelo carinho e pelas orações. Um beijo do Chrigor, valeu", disse.

Carreira

Chrigor iniciou sua trajetória de sucesso no cenário musical ao integrar o grupo Exaltasamba em 1993, assumindo o posto de vocalista principal. Com sua voz marcante e carisma nos palcos, rapidamente se tornou um dos grandes destaques da banda, ajudando a consolidar o Exaltasamba como um dos grupos mais populares do pagode nos anos 90.

Chrigor permaneceu no grupo até 2002, quando decidiu se desligar da banda. Na época, surgiram notícias de que sua saída teria sido motivada pela morte de seu pai, um episódio que o abalou profundamente e o levou a um período de reclusão e reflexão pessoal.

Após esse período difícil, Chrigor retomou sua carreira musical em voo solo, dando início a uma nova fase como cantor independente.



