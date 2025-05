Reprodução Instagram - 19.3.2025 Luana Piovani





Na tarde de quarta-feira (21), a atriz Luana Piovani se desentendeu com um grupo de brasileiros que caminhava pela praia de Cascais, em Portugal.

A confusão se deu ao perceber que um dos homens conduzia um cachorro solto, sem coleira, colocando em risco sua cadelinha Lola, que poderia ser atacada pelo animal.

A confusão foi relatada pela própria artista em seus stories no Instagram, onde ela criticou duramente o comportamento dos compatriotas.

Tudo começou quando Piovani, ao passear com sua cadelinha Lola, avistou um dos rapazes do grupo caminhando com um cão sem coleira pela faixa de areia.

Preocupada com a segurança da sua pet, a atriz repreendeu o homem, o que gerou reação imediata dos demais integrantes da turma.

Reação de Piovani

Em vídeo publicado nos stories, Luana Piovani classificou os brasileiros como “ otários ”, “ ridículos ” e “ sem educação ”, dizendo que o grupo “veio arrumar confusão com a minha boneca chamada Lola”.

Embora tenha usado termos fortes, ela afirmou que agiu para proteger seu animal de estimação.





Direitos e regras locais

Em Portugal, a legislação ambiental exige que cães sejam mantidos na coleira em áreas públicas, incluindo praias, salvo em locais especificamente indicados para animais soltos.

A conduta observada por Piovani, portanto, contraria regulamentos locais de ordenamento urbano e de proteção ao meio ambiente em Cascais.