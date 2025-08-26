Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani

Luana Piovani reacendeu a discussão sobre o histórico de agressividade de Dado Dolabella ao compartilhar, em seus Stories no Instagram, um vídeo da influenciadora Nyle Ferrari, que critica o ator e ironiza a relação dele com o veganismo.

Reprodução/Instagram/@luapio Print da postagem da Luana Piovani





No conteúdo, Nyle relembra uma declaração de Dolabella de 2018, quando ele afirmou que se tornou mais equilibrado após adotar o veganismo, associando o consumo de carne ao machismo.

“Agora que é vegano, a culpa é de quem? Do maço de alface? Do tofu?” , questiona a influenciadora.

O vídeo também recorda o episódio de 2008, quando Piovani afirmou ter sido agredida por Dolabella durante uma discussão em uma boate do Rio de Janeiro.

“Lógico que as pessoas começaram a fazer piada sobre o veganismo. Como mulher vegana e feminista, preciso deixar claro: o veganismo não redime comportamentos violentos ou desequilibrados”, afirmou Nyle.

Ela ainda criticou Dolabella por se “esconder” atrás de discursos e de uma imagem de pacifista, ressaltando que para ela, ele não é considerado referência no movimento vegano.

O episódio mais recente que envolveu Dolabella aconteceu após um after do quadro "Dança dos Famosos", exibido no "Domingão com Huck". De acordo com informações apuradas, Wanessa Camargo e outros participantes estavam na confraternização quando Luan Pereira, amigo e colega de trabalho da cantora, demonstrou um passo de dança segurando-a pela cintura.

Dado Dolabella, ex-namorado de Wanessa, teria reagido com ciúmes, empurrando Luan, que acabou tropeçando em uma lixeira. Em seguida, Dolabella se aproximou da cantora, mas Wanessa negou que houve agressão e descreveu o episódio como “um momento infeliz”.

Em vídeo, Luan Pereira detalhou a situação: “Eu estava dançando normalmente, respeitando todos os envolvidos, quando de repente recebi um empurrão e acabei caindo. Minha assessora me explicou que se tratava do ex da Wanessa, que já tinha histórico de agressão.”

Dado Dolabella, por sua vez, negou qualquer ato de violência. Segundo ele, sua intenção era apenas afastar Luan da cantora, já que haviam combinado passar a noite juntos em um hotel após o evento. Ele afirmou que esclareceu o mal-entendido pessoalmente com ambos e pediu desculpas, reiterando que não houve agressão.