Reprodução/Internet Rodrigo Carelli revela que Silvio Santos não gostava da Casa dos Artistas

Apesar do sucesso da Casa dos Artistas nos anos 2000, Silvio Santos (1930-2024) nunca foi fã do formato. A revelação foi feita por Rodrigo Carelli, diretor do reality no SBT e atualmente responsável por A Fazenda na Record.

O executivo contou que o apresentador demonstrava desconforto com a natureza imprevisível da atração. "Teve um momento na Casa das Artistas 3 que ele falou assim: 'Eu não gosto desse programa'. Eu falei: 'Por que, Silvio?'. 'Porque eu não sei o que vai acontecer'. Porque ele tinha muito controle, ele gostava muito de ter controle sobre as coisas", relatou o diretor.

O executivo relembrou um episódio marcante da terceira temporada no SBT. Segundo ele, Silvio Santos ficou revoltado com a eliminação de Agnaldo Timóteo. “Era amigo dele, que ele achava que ia ganhar. O dia que o Agnaldo Timóteo foi eliminado, ele ficou muito revoltado", declarou em conversa com o NaTelinha.

Motivo do fim do programa

Rodrigo Carelli acredita que essa frustração exemplifica o desconforto do apresentador. “Ele não conseguia lidar muito bem com essa coisa imponderável, essa coisa tipo: 'Ah, eu não sei o que vai acontecer'. A graça é não saber o que vai acontecer. Mas ele sempre teve muito controle de tudo no", pontuou.

Rodrigo Carelli também rebateu boatos antigos sobre os motivos que levaram ao fim do programa. Segundo ele, o cancelamento foi uma escolha direta de Silvio Santos. “Ele terminou porque ele não quis. Porque o Silvio é assim. Ele não tem por quê. 'Eu acordei hoje, não quero mais'", pontuou.